Françoise Vergès: Supremacía blanca resurge porque sienten su decadencia

Françoise Vergès, pensadora clave del feminismo decolonial y autora de libros que exploran las conexiones entre colonialismo, racismo y género, la escritora estuvo en México para participar en el Index Art Book Fair, la primera feria de libros de arte en México que reunió el fin de semana pasado a más de 130 expositores de diversas partes del mundo. En un encuentro con la filósofa mexicana Sayak Valencia, la feminista francesa reflexionó sobre cómo combatir el racismo y el hostigamiento policial que hoy en día viven migrantes en distintos países occidentales, principalmente en Estados Unidos, donde el ICE ejecuta una brutal cruzada para deportar personas.

En un momento en el que en el mundo hay un ascenso de regímenes autoritarios, y en el que el fascismo y la supremacía blanca han dejado de ocultarse, la imaginación es una fuerza poderosa para resistir y contraatacar a esos poderes represores, aseguró la escritora francesa Françoise Vergès (Reunión, Francia, 1952).

“Tenemos que encontrar la manera de contraatacar y no es necesariamente refugiándonos en la sombra, sino siendo una luz más efectiva y más fuerte que la de ellos. He pensado mucho en la cuestión de las tácticas clandestinas”, resaltó Vergès.

“Hace algunos años en Europa empezamos a pensar en cómo construir refugios y santuarios para migrantes y refugiados, lugares donde ellos llaman a la puerta y se les abre sin preguntas, tienen ducha caliente y comida. Porque los migrantes nunca descansan. No pueden”, añadió.

“Estos refugios podrían ser lugares no sólo para esconderse, sino para recuperar el coraje y ​​la fortaleza, encontrar solidaridad y lazos afectivos; quedarse allí el tiempo necesario para superar la fatiga, el trauma, incluso hallarse un papel falso, lo que sea necesario para luchar contra el racismo y la supremacía blanca”, expresó.

La autora considera que el actual resurgimiento de la supremacía blanca se debe a que ha sentido su declive. “Occidente sabe que están en decadencia y es por eso que se ha vuelto tan cruel y tan brutal. La lucha contra ese panorama oscuro; sin embargo, no es fácil, nunca lo ha sido, pero ahí es donde radica la importancia del pensamiento y la imaginación”, dijo.

“Ellos no piensan, no tienen imaginación, lo que saben es matar, nunca dudarán en hacerlo. Saben lo que es tener un esclavo. Así que el poder de la imaginación, el poder de seguir escribiendo poesía, de cantar, bailar, de hablar sobre las estrategias de cómo vamos a desmantelarlos, ésa es nuestra fuerza y ​​esto nunca morirá”, añade.

Autora de libros como No todas las feministas son blancas (2021) o Un feminismo decolonial (2022), Françoise Vergès se refirió a la “dictadura de la luminosidad”, un concepto que utiliza para analizar cómo las estructuras de poder capitalistas y coloniales utilizan la luz y la visibilidad como herramientas de control. En esa trampa, cuestionó, ha caído el feminismo blanco, ya que ha adoptado un rol civilizatorio-evangelizador.

“La última arma que Occidente tiene, además de ejércitos de supremacía blanca, en términos de ideología, son los derechos de las mujeres, que puede ser algo seductor y confundir a mucha gente. La obsesión en Europa con el velo, las mujeres y el islam es una señal clara de que este feminismo civilizador es muy fuerte; en toda Europa, en América del Norte, en Palestina se nota claramente esa ideología”.