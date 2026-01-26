Retratos de familia: poemario personal de múltiples evocaciones

El poeta, traductor, docente, ensayista y gestor cultural José Javier Villarreal (Tecate, Baja California, 1959) —Premio Nacional de Poesía Aguascalientes (1987) por Mar del Norte— da a conocer Retratos de familia (Vaso Roto, 2025): poemario suscrito a través de un catálogo de iconografías personales en que lo transcurrido se convierte en alegato de vida. Trazos que develan tiempos pretéritos imbuidos en el presente. “La música llegaba de otra parte / y los protagonistas eran otros”, proclama la voz poética de este cuaderno que es, en realidad, una confluencia de perplejidades y azoros.

El Dato: EL LIBRO Campo Alasca (2012) de José Javier Villarreal, es descrito como un “largo viaje por la memoria”, que utilizó la soledad como punto de partida.

“La tentación está ahí / como un árbol / en el centro del jardín”: reitera el poeta. Cuerpos dispuestos en el escenario de las incertidumbres terciadas por dolores interpolados. Vitrales, espejos, lluvias. El domingo se pronuncia en sombras melancólicas. Todo transcurre al compás de cadencias imborrables: figuraciones sentimentales bañadas de sueños intermitentes. “Tejido de historias, imágenes y huellas que van revelando un pasado que se confunde con un presente percibido sobre una superficie movediza y un cielo pesado a punto de caer”, suscriben los editores.

“Entrego un poemario muy personal, donde las evocaciones develan momentos trascendentes de mi vida. Hay una continuidad narrativa que anuda al libro en las derivaciones de las miradas a un ‘álbum de familia’: representaciones de tonalidades inmersas en el presente, las cuales permanecen intactas a pesar del tiempo transcurrido. Perplejos, nos damos cuenta que no han envejecidos: hemos envejecido nosotros, pero no los personajes que están ahí referidos en una suerte de metáforas eternizadas”, dijo a La Razón José Javier Villarreal.

TE RECOMENDAMOS:

¿Retumbo de cadencias narrativas persistentes? Debo decir que desde niño la literatura me ha acompañado sobre todo desde la oralidad. Mi inicial acercamiento al hecho literario fue por el oído: mi abuela me contaba historias sorprendentes que luego yo representaba en los juegos. Afirmo, la lectura ha sido siempre para mí un estado de gozo recreado desde fragores constantes.

¿Cronología de intermitencias vividas? El libro está estructurado en seis secciones que se van develando en un transcurrir incesante de recuerdos, evocaciones de anécdotas de la infancia, viajes, referencias literarias y musicales, autores determinantes en mi formación y mi presente. “Todo ha pasado, tanto la noche como el día”, suscribo en uno de los poemas.

¿Cuaderno trazado desde lo autobiográfico? Poemario con particularidades autobiográficas en evocaciones memorísticas desde apelaciones poéticas. Ha sido un ejercicio de escritura alegre, placentera en los índices del gozo.

¿Cruzamiento de la felicidad en los espacios de la soledad creativa? Apelo a Borges cuando dice que la literatura es una pequeña felicidad; pero, también creo que es una cruzada incesante en búsqueda de lo hermoso. El poema cobra sentido en ese campo de beligerancia en que la memoria desentierra incidentes, rememora y erige en el presente, entornos desde la soledad.

José Javier Villarreal, poeta ı Foto: Especial

¿Recreaciones de retratos de autores y músicos significativos para usted? Trabajo con diferentes autores, compositores, intérpretes (Ovidio, Dante, Rafael Alberti, Lorca, Garcilaso, Schumann, Becerra, David Huerta, Kundera, Dylan Thomas, Heberto Padilla, Glenn Gould, Umberto Saba...) y los desplazo a situaciones propias que me inquietan. Este libro está conformado por textos nacidos en el asombro, en la búsqueda de esos pequeños milagros escondidos en la rutina de los días. “Era tanta la sed que esperábamos con angustia la llegada de la lluvia”, escribo en uno de los poemas.

Retratos de familia

Autor: José Javier Villarreal

Género: Poesía

Editorial: Vaso Roto, 2025