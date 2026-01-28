Exposición Columna Rota explora el rechazo desde el arte

EL MUSEO de la Ciudad de México acoge la exposición internacional Columna Rota, que explora el concepto del rechazo y los efectos que tiene a nivel político, identitario, corporal y psicológico. Conformada por más de 150 obras, la muestra reúne en varias salas y espacios del museo piezas de artistas mexicanos, como José Clemente Orozco, Teresa Margolles, Máximo Pacheco, Nahúm B. Zenil, así como provenientes de otros continentes, entre los que destacan África y Asia, como la sudafricana Marlene Dumas, cuyos provocativos lienzos han batido récords en subastas internacionales.

EL TIP: LA EXPOSICIÓN permanecerá abierta hasta el 1 de marzo en el Museo de la CDMX, ubicado en José María Pino Suárez 30.

Curada por Francisco Berzunza, Dumas presenta la obra Después de dos dioses, dos abstractas siluetas femeninas que elaboró exprofeso para exhibirse en México. “Es la artista viva que más caro ha vendido una obra en subasta, que fue el año pasado. Es una gran artista contemporánea y estas dos piezas son comisiones de la exposición. Pocas veces se ha mostrado a Marlene Dumas en México y éste es un esfuerzo”, destacó durante el recorrido con la prensa Pablo Arredondo Vera, curador independiente.

A lo largo de este museo ubicado en avenida Pino Suárez es posible ver piezas emblemáticas, como, A Logo for America, un anuncio luminoso que el artista chileno Alfredo Jaar presentó por primera vez en el Times Square en Nueva York, EU en 1987 y que ahora, recibe a los visitantes de esta exposición con la leyenda “This is not America”. En las escaleras del recinto también se puede apreciar la instalación En el aire, de la mexicana Teresa Margolles, la cual genera burbujas de jabón hechas con agua utilizada para lavar cuerpos de personas fallecidas.

En las salas también destacan fotografías de algunos murales realizados por Máximo Pacheco, pintor de origen otomí que fue ignorado por la Escuela Mexicana de Pintura y el muralismo mexicano.

“En esta exposición se analiza de manera muy fina el concepto de rechazo y los elementos que lo incluyen. Se está viendo el rechazo en dimensiones o en escalas geopolíticas, políticas, identitarias, étnicas, de identidad nacional, al mismo tiempo que se está pensando y se está analizando bajo una matriz de género, de corporalidades y desde una esfera psicológica y de la historia del arte”, comentó Arredondo Vera.

El curador agregó que la muestra busca establecer un diálogo entre la escena artística nacional con propuestas de creadores del sur global, principalmente de países de África y Asia, territorios con los que México tiene varios elementos en común que alimentan la conversación.