La mujer juega un papel clave en la memoria de nuestro país: Isabel Revuelta Poo

La investigadora, internacionalista, historiadora, docente, conductora de TV y promotora cultural Isabel Revuelta Poo (Ciudad de México, 1973) lanza el cuaderno Hijas de la historia 2. Las mujeres que construyeron a México (Editorial Planeta, 2025) que da continuación al primer volumen editado en el 2021 donde relataba la vida de diez féminas gestoras de significativos acontecimientos de la historia nacional (Malintzin, Sor Juana, Antonieta Rivas Mercado, Dolores del Río...).

Ahora, decide ampliar la nómina con la convocatoria de ocho protagonistas que jugaron un rol determinante en el proceso de transformación de México en un viaje investigativo desde la época prehispánica hasta el siglo XX: la Reina Roja Maya, doña Luisa Xiconténcatl, Francisca Núñez de Carvajal, Leona Vicario, Margarita Maza de Juárez, Carlota de Bélgica, Juana Catarina Romero, Leonora Carrington. Mujeres que abrieron puertas hacia nuevos senderos y completaron con sus actos la crónica de la nación mexicana.

“La historia de México estaría incompleta sin la vida de estas mujeres. Es necesario subrayar e incluso develar sus acciones, muchas veces silenciadas por la historia oficial. En cada tramo de la historia de México la presencia femenina ha sido determinante. En este nuevo volumen he seleccionado a ocho mujeres arrojadas, quienes en diferentes periodos históricos (Prehispánico, Conquista, Virreinato, Independencia, Reforma, Segundo Imperio, Porfiriato y Siglo XX, albores del XXI) tomaron decisiones trascendentes en los ámbitos políticos, sociales y culturales. Es necesario divulgar esos hechos para entender y darle definición a nuestro devenir histórico”, expresó en entrevista con La Razón Isabel Revuelta Poo.

¿Cómo se conformó este segundo volumen? Fue una decisión difícil. El primer volumen abarca muy bien el periodo histórico seleccionado: los 500 años desde la llegada de los españoles. Pero, la inquietud de ampliar el espacio histórico con acciones de otras mujeres se impuso y aquí están estas ocho semblanzas que nos dan la posibilidad de comprender mejor el presente.

¿Inmersión en la época maya? Así es, inicio con la gran Señora de Palenque, Señora gobernante de las generaciones a quien llamaron reina. Estuvo envuelta en el silencio durante más de un milenio y su descubrimiento conmovió al mundo. Investigar sobre ella significó mucho para mí. Quise mostrar cómo era ser mujer en Palenque a través de esta dama misteriosa que en su rol de soberana gozó de jerarquía y posición.

¿Mujeres en la Conquista, Virreinato, Independencia y Reforma? Trazo las rutas de Luisa Xicoténcatl (Conquista), Francisca Núñez de Carvajal (Virreinato), Leonora Vicario (Independencia) hasta los empeños de Margarita Maza de Juárez: la auténtica mujer republicana, que compartió toda una vida de luchas, tragedias, gloria e ideales con el presidente Benito Juárez.

¿Parada en Carlota de Bélgica? Figura que ha sido estudiada muchas veces, pero, su inclusión era necesaria. Emperatriz de México que peregrinó entre el estrado y la sombra. Me sigue sorprendiendo el final de su vida: viuda, desorientada, recluida, aislada del mundo y de su familia siempre México estuvo presente en su andar. Una bandera mexicana veló siempre sus sueños, desde su íntima mesa de noche. Durante los 37 meses que permaneció en el trono mexicano, demostró su gran carácter y autoridad.

¿Cómo influye la imaginación de Leonora Carrington en la transformación de México? Ella no experimentó la revolución de su genialidad y talento en su natal Inglaterra, la hazaña de su arte la realiza en México. Es en nuestro país donde se convierte en una de las máximas exponentes del movimiento surrealista a través de cientos de creaciones plásticas y literarias, ya impregnada de la cultura de México.

¿Invitación a recorrer pasajes emblemáticos de nuestra historia? Es muy importante sumergirse en nuestra memoria histórica a través de valientes mujeres participantes en la insurgencia, en episodios de un imperio malogrado, en el acompañamiento de presidentes o en la conformación de un arte vanguardista y transformaron el destino de México.