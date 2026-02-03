Febrero del año 1996, un pequeño local de la calle Ajusco de la colonia Portales Sur abre sus puertas: El Convite, Fonda y Cafetería, proyecto que da inició a una ruta de singularidades en la oferta de recetas culinarias internacionales mezcladas con el sabor oaxaqueño, propuesta de cocina familiar: risotto de huitlacoche, ceviche de atún fresco con manzanas, confit de pato con salsa de chocolate, salmón con miel y brandy, langosta a la mantequilla de estragón, cerdo con verdolaga, chiles en nogada y platillos que despertaron el interés de los amantes de la buena mesa. No faltaron las cervezas artesanales, los vinos selectos y variadas bebidas destiladas.

Los fundadores --los hermanos Aguilar y su mamá, la señora Laura Cortés-- idearon complementar la actividad culinaria con exposiciones fotográficas, instalaciones plásticas y presentaciones de grupos de jazz a través de conciertos semanales íntimos donde la presencia de los mejores exponentes del género se convirtió en una atractiva cartelera (tonalidades folclóricas, afrocubano, funk, blues, pop, bolero, bebop, hardbop, swing...). El Convite, espacio de hospitalidad y gastronomía que se ha convertido en estos 30 años en emblema del buen gusto gastronómico, musical y artísticos.

El centro cultural y gastronómico El Convite arriba a 30 años ı Foto: Cortesía de El Convite

“Hace treinta años, en 1996 iniciamos esta aventura, en ese momento la vida se veía completamente diferente y al mismo tiempo muy similar a este 2026. Cuando decidimos iniciar esto para sostenernos económicamente y ser independientes, (obviamente no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando), sólo sabíamos que tenía que ser algo en donde estuvieran dos elementos importantes que nos mantuvieran unidos, estos eran: la música y la comida. Y llegó aquel 5 de febrero de 1996 y abrimos cortina, cortamos un mecate (sustituyendo el listón tradicional de las inauguraciones). Éramos jóvenes, teníamos 20 años, éramos temerarios”, expresó en entrevista con La Razón, Celina Aguilar, fundadora de El Convite.

TE RECOMENDAMOS: Como agua para chocolate Louis David Horné eleva la épica emocional

LR- ¿Todo inició como una faena familiar?

R- Así es, recuerdo que nuestros abuelos estuvieron en las primeras semanas lavando trastes, corrigiendo recetas y checando que no nos sintiéramos solos ya que en los primeros días no venía nadie. Meses después se unió nuestra madre, estábamos abatidos por una crisis existencial y un poco derrotados: necesitábamos un capitán del barco para darnos fortaleza.

LR- ¿Cómo fue la llegada de los primeros comensales?

R- Comenzaron a llegar personas que estaban dispuestas a experimentar cosas nuevas para su paladar e invitamos a nuestros amigos para hacer un pequeño desfile y anunciar que existíamos, que estábamos ahí. Fue una revista de disfraces con música en la ejecución de un saxofón, una tarola y otros instrumentos que teníamos.

LR- ¿Idearon entonces, combinar la gastronomía con lo artístico?

R- Por fin, comenzó a llegar la gente que esperaba consumir no solamente comida, sino también esperaba saciar el alma. Así, nos dio por hacer teatro, exposiciones efímeras, muestra de pinturas, cerámica y contar historias sobre los platillos que ofrecíamos. Arribamos al primer año y para festejar, nuestra madre contrató a un maestro marimbero vecino, que casualmente tocaba jazz, pues resultó ser toda una celebridad que habitualmente tocaba en Europa música tradicional mexicana, música clásica y jazz. Así fue como iniciamos los conciertos de jazz en vivo.

LR- ¿Actividades artísticas complementando lo culinario?

R- Desde entonces las actividades artísticas se volvieron el maridaje perfecto para nuestra comida que se fue llenando de recetas familiares llenas de fusiones (risotto de huitlacoche y queso de cabra, ceviche de atún fresco con manzanas, confit de pato con salsa de chocolate, salmón con miel y brandy, langosta a la mantequilla de estragón, pasta negra, sopa de lentejas, sopa de fideos con cilantro...). Asimismo, los pasteles o el pan de plátano. Queríamos que nuestra oferta gastronómica tuviera personalidad propia en mancuerna con el arte. Buscamos que la gente se sienta en pleno goce, mientras degusta sus alimentos, ofreciendo una experiencia enriquecedora a través del arte y la gastronomía.

El centro cultural y gastronómico El Convite arriba a 30 años ı Foto: Cortesía de El Convite

LR- ¿Elección del jazz como ‘plato fuerte’?

R- El jazz llegó por el gusto familiar enraizado a nuestra preferencia por el género, llegó sin conflictos y con la magia de poder programar a sus mejores exponentes nacionales; de hecho, El Convite es el lugar de jazz más longevo y emblemático del país a través de estos 30 años.

LR- ¿Conformación de una cartelera incluyente en la programación de jóvenes músicos?

R- En El Convite se ha hecho difusión sin complejos ni poses, la programación siempre ha importado como una plataforma para dar a conocer el trabajo de los músicos mexicanos que entonces no todos conocían, les dimos un lugar de artistas principales. Pero nada se parece a la época de los primeros años, crear festivales, producir discos, inventar eventos y alianzas con medios como Horizonte 107.9, Canal 22, Radio UNAM, Capital 21 y Canal 11. Hemos sido productores de conciertos masivos gratuitos para todo público en lugares como la Cineteca Nacional, el Zócalo de la Ciudad, museos y parque públicos. De alguna manera, hemos contribuido a que la Ciudad de México también sonara a jazz, y además a la creación de un público analítico frente al jazz; creemos que el jazz es para todos.

LR- ¿El Convite, un indicador del estado de la cultura local?

R- En esencia, El Convite no solo sirve comida y música, sino que se mantiene como un ecosistema cultural que ha enriquecido la vida social y artística de la Ciudad de México durante tres décadas, demostrando cómo un negocio local puede tener un impacto significativo en la cultura. Ha tenido gran impacto el festival Jazzbook en que ideamos la fusión del jazz con la literatura en conciertos musicales en diálogo con los libros.

LR- ¿Cuántos músicos y artistas han pasado por El Convite?

R- Aunque la lista completa de los miles de músicos que se han presentado a lo largo de estas tres décadas no está disponible públicamente de forma centralizada, se sabe que el lugar ha servido como plataforma para destacados artistas de la escena nacional e internacional, especialmente en el ámbito del jazz. Algunos de los músicos y proyectos que han pasado por El Convite incluyen a Héctor Infanzón, Enrique Neri, Iraida Noriega, Mark Aanderud, Magos Herrera, José Ramírez (músico de La Barranca), Miguel Seoane (desde Ámsterdam), Pablo Madrigal, Myron Glasper, Osmany Paredes y Luri Molina entre muchos más.

El centro cultural y gastronómico El Convite arriba a 30 años ı Foto: Cortesía de El Convite

LR- ¿Otros proyectos culturales de El Convite?

R- Actualmente también cumplimos un año con el proyecto RADIO-GOURMET, en el cual despertamos al niño que llevamos dentro, nuevamente es volver a jugar con la imaginación y realizar junto con amigos colaboradores actuales como Fernando Aceves, Didí Gutiérrez, Eduardo Piastro, Uri Cisneros, Alberto Aguilar, programas obviamente, de contenidos culturales y tintes divertidos. La estación funciona en línea con programación musical las 24 horas por nuestro website y por nuestro el canal de YouTube.

LR- ¿Otras experiencias en estos 30 años?

R- Creo que sería muy largo mencionar aquí todas las experiencias y eventos por los cuales hemos pasado a lo largo de estos 30 años. Un ejemplo son los conciertos que realizamos durante la pandemia para consolar un poquito el ánimo que predominaba en ese tiempo, además de que sentíamos que teníamos que apoyar a los músicos de alguna manera, aunque fuera en un circuito muy limitado; a esto le llamamos Jazz sobre ruedas, y trataba de llevar pequeños conciertos de jazz por las calles de la colonia Portales.

LR- ¿El Convite en producciones televisivas?

R- Hemos realizado en los últimos dos años (2024 y 2025) dos producciones para televisión de corte documental: ¿De qué hablamos cuando hablamos de jazz?: serie de once capítulos que relata un poco la travesía de los jazzistas mexicanos en la escena de la ciudad a raíz de la desaparición del Arcano y el nacimiento del Convite; el segundo: ¿Qué se come cuando no hay?, producción con Capital 21 que se centra en el hambre y la comida. Dichas series documentales se han proyectado mediante la televisión pública y los pueden volver a encontrar en YouTube de Capital21 y el Convite.

LR- ¿Presentaciones de obras literarias?

R- Respecto a la cuestión literaria, se ha tenido la presentación de autores como: Jaime López (músico), Ricardo Pelaez Goycochea (caricaturista), Antonio Malacara (crítico de jazz), Hermann Bellinghausen (poeta), Jorge Juanes (crítico de arte), por mencionar algunos. Por lo pronto, para seguir festejando estos 30 años se planean varios eventos durante el año, a los cuales ya estaremos invitando.

Ficha

30 años de El Convite. Corte de pastel de aniversario

Dónde: Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Cuándo: 5 de febrero, 2026

Horario: 15:00 horas