Feria BADA 2026 abre con artistas al centro.

BADA México abrió este jueves 5 de febrero su sexta edición con la participación de 200 artistas que, desde primera hora, se dieron cita en Campo Marte para recibir a los primeros visitantes de esa feria que busca “democratizar el arte” y “devolver el mercado a manos de los creadores”.

“Estamos cambiando el mercado del arte. Antes estaba en manos de galerías, de representantes de artistas, hoy estamos logrando que el mercado vuelva a manos de los artistas”, declaró durante la ceremonia de apertura Ana Spinetto, directora general y creadora del encuentro.

En el pabellón montado en esa explanada verde, una sucesión de colores, formas y narrativas atraen la mirada. Recibe al público una serie de cuadros y esculturas de la exposición Arte Fútbol, en la que artistas exploran ese deporte, así como su imaginario visual y social.

DATO: Además de un amplio número de artistas mexicanos, en BADA también hay creadores provenientes de Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, España , Francia, Bélgica, Marruecos e Israel.

Además de esta muestra que abre la conversación rumbo al Mundial de Futbol que tendrá lugar este verano en México, destaca la presencia de la fotógrafa Lourdes Almeida, la artista invitada en esta edición.

La fotógrafa Lourdes Almeida es la artista invitada en esta edición. ı Foto: Especial.

Instalada en uno de los primeros stands de la feria, esta figura clave en la fotografía mexicana contemporánea exhibe a la venta imágenes y fotomontajes de su proyecto Zapatos de migrantes, que tomó forma luego de fotografiar durante varios años zapatos recolectados en el paso de la frontera México-Estados Unidos. Esas obras, que reflejan el drama vivido por migrantes para lograr el “sueño americano”, están a la venta en un rango de precios que van de los $7,500 a $18 000 pesos mexicanos.

Ahí también se pueden encontrar otros fotomontajes que rondan los $20 000 y hasta $30 000 pesos; piezas arte objeto de $4 000, así como una colorida gama de insectos, entre escarabajos, grillos y lagartijas de distintos tamaños, que se pueden adquirir por $3 000 pesos o más.

Esa selección de obra es “todo un viaje en el tiempo”, comentó en entrevista con La Razón Lourdes Almeida, una de las pioneras de la fotografía Polaroid experimental en México: “Tengo obra desde 1982, una foto de mi primera exposición importante en un museo. Ya son piezas únicas y que no se pueden reproducir porque eran Polaroid”.

Algunas de esas obras, añadió, vuelven a salir a la luz, ya que habían permanecido en el sótano de su casa. “Son de esas fotos que se van quedando ahí y cuando una se da cuenta la vida ya pasó en un suspiro”, compartió la artista visual, quien celebra que una feria de arte emergente como BADA le dé espacio a la fotografía.

“La fotografía desde hace rato tiene su espacio, pero que la artista invitada sea una fotógrafa, eso sí es increíble. Eso demuestra que la fotografía cada vez tiene más importancia dentro del arte”, dijo.

A unos metros, también está el stand que exhibe obra del artista mexicano Juan Manuel Guillén, quien está por cumplir un siglo de vida el 2 de marzo próximo. Presente en la apertura de la feria, este creador que fue alumno de Diego Rivera y Frida Kahlo lucía un semblante curioso y sonriente ante cualquiera que se le acercaba a saludar o a preguntar sobre sus obras.

De acuerdo con Daniel Buchsbaum, presidente de la Fundación Guillén, en BADA se presenta una selección de obras del artista que van de la década de 1950 hasta la actualidad, ya que continúa trabajando de manera constante, pese a las dificultades físicas propias de su edad. “El maestro sigue vigente, sigue trabajando. A pesar de tener casi 100 años, su fuerza de voluntad es mucho mayor”, comentó Buchsbaum a La Razón.

Entre las piezas más recientes destaca una obra realizada hace apenas un mes. Se trata de una pintura hecha sobre papel de china, una técnica dominada únicamente por tres artistas en México: Chucho Reyes, José María Servín y Juan Manuel Guillén.

La trayectoria de Guillén ocupa un lugar singular en la historia del arte mexicano, pues además de ser alumno de Rivera y Kahlo y ser colaborador cercano de Jorge González Camarena, fue el único mexicano en realizar carteles para Hollywood entre 1940 y 1960. Por si fuera poco, fue el principal caricaturista de Cantinflas en casi 30 películas.

En BADA 2026, el artista sólo presenta obra plástica y el público puede adquirir cuadros que van de $65 000 a $110 000 pesos, mientras que otros se negocian de manera privada.

La feria BADA se podrá visitar hasta el 8 de febrero en Campo Marte, donde se puede conocer una amplia oferta artística y gastronómica.

En la exposición Arte Fútbol, los artistas exploran el deporte, así como su imaginario visual y social. ı Foto: Especial.

“La fotografía es obra en papel y a la gente le da mucho miedo comprar. No conozco a muchos coleccionistas de foto, sí los hay en México pero son dos o tres, espero que estas iniciativas de incluir más fotografía en las ferias y plataformas fomente el coleccionismo”, Lourdes Almeida, fotógrafa.

