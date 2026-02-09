El amor del desamor indaga en la fragilidad afectiva

El Colegio de San Ildefonso presenta Penny Goring. El desamor del amor / Unloving Love, una exposición que reúne más de tres décadas de producción de la artista británica Penny Goring y que propone una inmersión en temas como el dolor, la maternidad, la violencia, el amor y la memoria desde una perspectiva autobiográfica.

La muestra, realizada en colaboración con Fundación AMMA, estará abierta al público hasta el 7 de junio de 2026 y reúne 107 obras entre dibujos, pinturas, poemas, collages, videos y objetos textiles.

El Dato: Los dibujos y pinturas de Goring, quien vive y trabaja en Londres, se basan en experiencias autobiográficas creando símbolos de su propio universo sombrío y juvenil.

Wormery, 2018, Acrílico sobre tela. ı Foto: Colegio de San Ildefonso / Fundación Amparo y Manuel

A lo largo del recorrido, la obra de Goring se despliega como una necesidad vital y su práctica, marcada por la vulnerabilidad, aborda experiencias de trauma, precariedad económica y violencia estructural, articulando un lenguaje visual y poético que se mueve entre la crudeza y la ternura.

Para Laura Smith, curadora de la exposición, mostrar estas obras resulta urgente en el contexto contemporáneo. “Son temas de los que deberíamos estar hablando más. Hace poco, leyendo algo sobre los archivos de Epstein, me puse a pensar sobre la violencia contra las mujeres, contra los niños y en las estructuras de poder, creo que las mujeres han estado diciendo esto por cientos de años y desafortunadamente no hay muchos cambios”, dijo en entrevista con La Razón.

Desde esta lectura, El desamor del amor no sólo expone vivencias personales, sino que dialoga con problemáticas sociales persistentes, evidenciando cómo la violencia atraviesa tanto lo íntimo como lo colectivo.

Uno de los núcleos más significativos es la serie Amelia, dedicada a una expareja de la artista que murió por una sobredosis. En estas piezas, Goring se representa junto a Amelia como figuras gemelas e intercambiables, encarnando tensiones entre vida y muerte, dependencia y pérdida.

HELL DOLL, 2018, pieza fabricada. ı Foto: Colegio de San Ildefonso / Fundación Amparo y Manuel

Laura Smith subrayó la singularidad de la voz artística de Goring y el lugar desde el cual se construye su obra: “La obra de Penny y su voz es tan única, poderosa y real. Viene de un lugar muy personal, creo que su obra es muy poderosa y muy honesta”.

Esta honestidad atraviesa también su trabajo poético, presente en dibujos, collages y piezas digitales que combinan texto e imagen con un humor oscuro y una estética directa, cercana a la cultura popular y a los lenguajes digitales.

En cuanto al diálogo con el público mexicano, la curadora destaca que la muestra tiene un gran potencial empático. “Espero que a los espectadores les guste tanto la obra cómo nosotros y justo estaba pensando sobre si solo una persona viene y se identifica con algunos de las traumas o algunos de los dolores que Penny ha experimentado y ha usado como combustible para hacer su obra, entonces eso sería muy poderoso porque si eso se multiplica por más personas, entonces eso es increíble”, comentó Smith.

Penny Goring. El desamor del amor / Unloving Love se presenta como una exposición que entiende el arte como una forma de resistencia y de empatía, capaz de transformar experiencias de dolor en lenguajes compartidos que transforman.