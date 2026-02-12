Un puente cultural a través de la música

La edición 29 del Festival Eurojazz, dio a conocer la programación del encuentro musical esperado por los amantes del swing, funk, blues, bop, soul, jazz-rock, electrónica y modalidades actuales del género sincopado. Este año se presentan 21 conciertos de agrupaciones nacionales e internacionales. El encuentro contempla múltiples actividades: muestra cinematográfica en la Cineteca Nacional y gastronómica, expoventa de artesanías, eventos artísticos para toda la familia, un área relajada para personas con neurodivergencias; talleres, clases magistrales y clínicas de las agrupaciones.

En conferencia de prensa ayer, el Centro Nacional de las Artes, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y la Delegación de la Unión Europea en México, junto con las embajadas de los Estados miembros, compartieron detalles del encuentro que en 2026, cuenta con la participación de once agrupaciones de Austria, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y México.

El Tip: Festival Eurojazz se llevará a cabo en las áreas verdes del Cenart entre el 1 y 15 de marzo del 2026, a partir de las 13:00 horas. Entrada libre.

Las galas concertinas regresan a los espacios primaverales de marzo para rendir tributo a una modalidad musical que ha sido divisa del diálogo intercultural y el entendimiento de los pueblos por más de un siglo. Los asistentes disfrutarán las propuestas jazzísticas de 11 grupos representantes de Austria, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y México en dos zonas de las Áreas Verdes del Cenart (Escenario Swing: conciertos internacionales; y Escenario Contratiempo: conciertos de talentos mexicanos) con acceso gratuito.

“Con casi 30 años de existencia, Eurojazz se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes de su género en todo el mundo; es una de las grandes fiestas musicales que reúne tanto propuestas tradicionales como de vanguardia, ya que ha sido un escenario que ha dado cabida a todo tipo de estilos, artistas y propuestas, que lo han nutrido y lo hacen uno de los festivales más reconocidos y buscados por los públicos”, comentó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México.

Por su parte, la directora general de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Valeria Palomino, señaló que en 2026: “Vuelve un festival de primavera, como tanto se pidió”. La ejecutiva reconoció la importancia del festival al “ser un puente cultural que presenta grupos de otros estados”, lo que reafirma la promoción y circulación de creadores, así como el “hacer equilibrios muy sólidos entre estilos, inclusión de grupos más jóvenes o más tradicionales, mujeres, grupos LGBT o en general”.

La cartelera que se despliega los fines de semana, comprendidos entre el 1 y 15 de marzo, inicia el domingo 1 de marzo con Candlelight Ficus (Austria): banda de funk-pop; y Troker (Jalisco, México) a las 18:30 horas (hip hop, rock progresivo, folk y scratch de tornamesas). Sábado 7 de marzo: trompetista franco-marroquí Daoud: hip-hop, R&B y electrónica. 18:30 horas, Mieczysław Szcześniak y el Trío Krzysztof Herdzin (Polonia): Canciones de ayer (piezas emblemáticas de The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie y Stevie Wonder con arreglos de jazz).

Emisión especial por el Día Internacional de las Mujeres será el domingo 8 de marzo. Tres conciertos protagonizados por músicos de género femenino. A las 13:00 horas, la pianista española Marta Sánchez Trío (ritmo, armonía y melodía en lazos poéticos). A las 16:00 horas, Raquel Kurpershoek (Países Bajos): cantante y compositora especializada en música latinoamericana fusionada con jazz. 19:00 horas, Hania Derej Trio (Polonia): sonidos electrónicos y jazzísticos con elementos neoclásicos.