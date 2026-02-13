La CNT cancela gira por Estados Unidos

LA COMPAÑÍA NACIONAL de Teatro (CNT) canceló presentaciones que tenía previstas en Houston para este año debido al contexto sociopolítico que afecta a la comunidad latina en Estados Unidos, informó la directora de la agrupación, Aurora Cano, al presentar la programación para el primer semestre .

La gira, que formaba parte de las acciones de internacionalización de la compañía, contemplaba la presentación de Los empeños de una casa, una versión de la primera comedia escrita por Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII, dirigida por Aurora Cano.

“Teníamos previsto una presencia importante en Estados Unidos y, debido a las situaciones que todos conocemos, no la vamos a poder llevar a cabo, al menos no en este año. Esperamos que la conversación y las invitaciones se puedan retomar para el año que entra”.

“Lamentamos muchísimo la situación en la que está envuelta la comunidad latina, que es nuestro interlocutor natural y que está en una situación de peligro. No existen las condiciones”, comentó la artista escénica.

Pese a esta gira cancelada, la agrupación busca mantener su presencia internacional. Según su directora, esos proyectos se darán a conocer en el segundo semestre del año.

Al hablar del presupuesto que ejercerá la CNT en 2026, Aurora Cano dijo que aún no tiene cerrado el monto definitivo, debido a que “es una negociación constante”; sin embargo, espera tener un presupuesto de 5 millones de pesos para la producción, cifra similar a la que se ejerció el año pasado.

Por ahora, alistan para el 5 de marzo, el estreno de Misantropías, un montaje ambicioso dirigido por Luis de Tavira con el que se rendirá homenaje a Héctor Mendoza, considerado uno de los directores y maestros de actuación más importantes del teatro mexicano del último siglo.

La obra escrita por Mendoza es una versión original de la vida de Molière y su comedia El misántropo. Su estreno fue en 1993 y es la tercera vez que se monta en México, esta vez con una producción que conlleva una gran complejidad técnica y conceptual, según el actor Luis Rábago.