La Feria Internacional del Libro de Coyoacán da a conocer su programación de la quinta edición 2026

La quinta edición de la FILCO de Coyoacán llega del 6 al 15 de marzo de 2026 con más de 900 sellos editoriales, 2 mil invitados y 350 actividades culturales que convertirán al corazón de Coyoacán en una gran fiesta de las letras

Con la presencia del alcalde de Coyoacán José Giovani Gutiérrez; la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú; el presidente municipal de Huajuapan de León, Luis León Martínez Sánchez; la secretaria de Cultura de Tlaxcala Karen Villeda; el fundador y presidente de la FILCO, Gerardo Valenzuela; y representantes culturales del Reino Unido y de la Universidad Autónoma de Hidalgo, se dio a conocer ayer en conferencia de prensa la programación de la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) 2026, la cual tendrá lugar del 6 al 15 de marzo en los espacios de el Jardín Hidalgo y el Jardín Centenario de la entidad con acceso gratuito.

Participación de 900 sellos, 140 casas editoriales, mas de 2 mil invitados y unas 350 actividades. Reino Unido, Tlaxcala, Huajuapan de León, Oaxaca y la Universidad Autónoma de Hidalgo son los invitados de honor en el despliegue de un programa con autores de prestigio internacional como el narrador británico Irvin Welsh, la novelista colombiana Laura restrepo, el poeta español Luis García, el escritor portugués José Luis Peixotpo y el narrador mexicano Juan Pablo Villalobo.

“La FILCO llega con una gran motivación por todo lo que está se esta construyendo, no sólo con la Feria, sino a través de la iniciativa Cultura en Movimiento, gracias a la cual se está logrando que este encuentro editorial se consolide. En la edición del 2025 tuvimos 280 mil visitantes, este año hemos preparado una estructura que recibirá a más de 400 mil lectores”, expresó Gerardo Valenzuela, presidente de la FILCO.

Se complementa la presencia de autores con Elena Poniatowska, Elmer Mendoza, Coral Bracho, Agustín Monsreal, Juan Villoro, Edurdo Matos Moctezuma, Adolfo Castañón, Alberto Ruy Sánchez, Guadalupe Loaeza, Carmen Boullosa, amén de representantes de otras disciplinas como el científico Antonio Lazcano, el muralista Ariosto Otero Reyes, y las vocalistas Amanditita y Vivir Quintana.

Reino Unido ofrece una cartelera con bandas de gaitas, conciertos de rock británico, talleres, un ciclo de cine, un rally de Sherlock Holmes y un conversatorio por los 250 años del nacimiento de Jane Austen. Por su parte, Tlaxcala trae presentaciones editoriales, mesas de lecturas, recitales poeticos en lenguas originarias y un concierto de la banda Murga Xicohtl. El municipio Huajuapan de León acercará a los visitantes a las tradiciones culturales de estado de Oaxaca; mientras que la Universidad Autónoma de Hidalgo presenta la obra de teatro Hamlet 3.5, homenaje a José José con el grupo Midnight Blues y el ensamble Universitario Levi, complementados con presentaciones editoriales.

Se entregarán los siguientes reconocimientos: Premio Humanismo FILCO 2026 al historiador Carlos Martínez Assad; Premio Excelencia Literaria Iberoamericana al poeta Luis García Montero; Premio Periodismo Cultural FILCO 2026 a Humberto Musachio; Medalla José Juan Tablada al poeta Efraín Bartolomé; y III Premio Nacional Sophia-FILCO de Literatura Joven en las categorías de poesía y relato breve. Asimismo, se realizarán homenaje a Miguel León-Portilla, Ofelia Medina, Salvador Elizondo y Carlos Monsiváis, entre otros.

Actividades varias centradas en el año del Mundial de Futbol y el eje temático Mujer y Cultura dentro del Día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo. Destaca el Pabellón Internacional con 10 países participantes donde el público podrá tener contacto con sus literatura, artesanía, tradiciones y esencial cultural.

“Coyoacán es un espacio vivo que tiene como objetivo fortalecer la cultura, papel clave de esta feria. Queremos formar a lectores y, sobre todo, acercar a la infancia a los libros. Un joven que lee es una persona que proyecta su libertad al mundo. Invitamos a esta FILCO que se consolida como un festival cultural que da cabida a distintas expresiones: letra, cine, teatro, música, artes visuales, actividades y talleres para jóvenes”, manifestó José Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán.

Ficha

Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026

Dónde: Jardín Hidalgo y Jardín Centenario de Coyoacán

Cuando: del 6 al 15 de marzo, 2026

Entrada Libre