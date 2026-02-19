Retrasan apertura de la Bodega Nacional de Arte

LA FECHA de apertura de la nueva Bodega Nacional de Arte en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec se retrasó una vez más; pues ahora será en marzo cuando esté lista, según Alejandra de la Paz, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Tras dar a conocer las actividades que instituciones de la Secretaría de Cultura federal realizarán por el Día Internacional de la Mujer, la funcionaria aseguró que están trabajando de “manera expedita” para que en marzo “esté todo ya avanzado”. Sin embargo, las obras de arte aún no se trasladan.

Esto luego de que la propia secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, declararó en diciembre que ya estaban en el proceso de mudanza 64 mil piezas y que la obra estaría lista en febrero.

“No se está trasladando obra. Se continúan haciendo pruebas de todos los equipos y la infraestructura que se requiere. La obra será lo último que se trasladará”, declaró De la Paz.

Añadió que en marzo empezarán primero con el traslado de los talleres del Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) para que los expertos reciban las obras en el nuevo espacio.

La inauguración de la Bodega Nacional de Arte es uno de los grandes pendientes que dejó la administración del sexenio pasado, como parte del Proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura.

La funcionaria del INBAL también se refirió a la polémica que generó la convocatoria del Premio Aguascalientes de Poesía en la comunidad cultural, ya que una de sus nuevas políticas prohibía la participación de personas que hubieran sido denunciadas o sancionadas por violencia de género o acoso sexual. Una condición que fue duramente criticada por poetas como María Rivera, quien consideró que esas políticas tenían una visión persecutoria.

Alejandra De la Paz dijo que analizarán esas cláusulas en la siguiente convocatoria: “Se están revisando a partir de distintos pronunciamientos… Las cláusulas no atacan ni la libertad de expresión, ni las temáticas de las obras literarias, buscan generar un compromiso en el cual los creadores tengan una visión de género y garantizar que esos espacios creativos estén libres de violencia”.

Por su parte, Marina Stavenhagen, directora de la Cineteca, aseguró que está evaluando las condiciones de los trabajadores de la institución, luego del “atorón administrativo” que retrasó el pago de salarios del personal contratado por honorarios. “Me estoy reuniendo con las distintas áreas para un diagnóstico preciso de lo que están viviendo, de lo que necesitan”, dijo.