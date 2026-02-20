Trino traza la mística alrededor del Mundial

José Ttinidad Camacho, Trino aborda la mística que hay alrededor de cada Mundial de Futbol y lo que ocurre detrás de cada justa deportiva en el libro El tercer mundial de Trino (Aguilar, 2025), en el que están presentes desde las estrellas legendarias del futbol hasta la corrupción de los árbitros, las controversias entre directivos e incluso cómo ejercen su profesión los periodistas y comentaristas. Además de introducir lo que está fuera de la cancha y que pertenece a otros mundos, como Pedro Pascal, quien aparece hasta en la sopa, y la feria de arte Zona Maco.

“Es un libro para los que no saben de futbol, incluso para los que lo odian, porque de lo que hablo es de la mística que hay alrededor del Mundial, una onda cultural, que nos une, porque en un estadio podemos estar conviviendo con países con los que nunca competimos.

“Abordo lo que hay detrás de bambalinas, donde están los directivos y, obviamente, por ahí se asoma la corrupción. Todo es desde el humor”, compartió a La Razón Trino, quien es un apasionado del futbol y un aficionado al Atlas.

TE RECOMENDAMOS: Novedades 2026 Editorial Océano busca acercar los clásicos a los jóvenes

En el libro hay viñetas en las que están jugadores que siempre están en la banca, árbitros que reciben dinero, tropezadas conferencias de prensa, futbolistas que exageran golpes y chistes sobre lo que vive la afición en las gradas. Pero también están aquellos astros del balompié que marcaron a Trino, como Pelé, Rivelino, Menotti y Cruyff.

“Son las figuras que, al menos a mí, me forjaron esta idea maravillosa del futbol. Me marcaron mucho desde mi juventud”, dijo.

En El tercer mundial de Trino, el monero no se muestra ajeno a la situación actual en los países donde se realizará la justa deportiva: México, Canadá y Estados Unidos. Hay referencias a las redadas del ICE y tráfico de fentanilo, por lo que ve este Mundial 2026 con desesperanza.

“Hay una parte no tan esperanzadora, porque en los otros mundiales vendías hasta tu casa, tu coche, todo, con tal de ir a un Mundial. ¿Los mexicanos queremos ir ahorita con el ICE a Estados Unidos a ver un partido con el miedo de que, saliendo del estadio, te vayan a meter a una patrulla? Eso está muy feo. No es nada más México, están los argentinos, chilenos, peruanos. Todos tienen ese miedo, todos quieren ir mejor a Canadá o a México que a Estados Unidos, pero éste tiene los partidos más importantes”, comentó.

Sin embargo, confíó en que, si bien en México no hay ICE y sí crimen organizado, en el Mundial 2026 ocurra la “magia” del futbol, porque cuando hay estos grandes encuentros deportivos, “durante mes y medio no hay robos, no hay nada, porque se implementa todo un dispositivo muy importante o se llegan a acuerdos. Creo que vamos a vivir un Mundial muy bonito aquí en México”, auguró.

Mencionó que espera que se viva al máximo la pasión por el futbol, que en sus palabras es “ir a ver a un equipo que sabes que no va a ganar, pero que juega espectacular”. Y es que el Mundial “viene siendo para los hombres de la tercera edad como yo, nuestro viagra deportivo”, expresó entre risas Trino, quien ya está listo para ir al partido que jugará México con Corea del Sur en el Estadio AKRON de Guadalajara, Jalisco.