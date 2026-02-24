Autobiografía del algodón, de Cristina Rivera Garza, llega al teatro

Actores durante una función de la puesta en escena.

En la novela Autobiografía del algodón, la escritora Cristina Rivera Garza hizo un viaje a la semilla: entrecruzó la historia de sus abuelos que trabajaron en la Estación Camarón, el paso de José Revueltas en la zona algodonera, la vida en la región y sus recuerdos de infancia.

Para el director de teatro Alberto Ontiveros, esta indagación en la memoria y los archivos ha sido el eje crucial de la adaptación del libro que presentan hoy y mañana en el Centro Cultural Helénico, a las 20:00 horas.

“Lo que hace la maestra Cristina Rivera Garza es una provocación; al hablar de los archivos familiares toca nuestros archivos personales. Se vuelve una identificación muy clara de lo que es ser en este momento mexicano”, dijo en entrevista con La Razón Alberto Ontiveros.

Por lo anterior, un elemento importante dentro de la obra son los archiveros que hay en el escenario. Además, en la adaptación teatral de Felipe Villarreal se representa a Cristina Rivera Garza.

Autobiografía del algodón ı Foto: Centro Cultural Helénico

El montaje se presenta con la compañía Gorguz Teatro, que ha adaptado textos de autores como David Toscana. En el caso de Autobiografía del algodón, entre los retos que enfrentaron fue llevar las historias entrecruzadas de la obra y el narrador vegetal.

“Es una novela que empieza a hablar de sus abuelos, pero después estás inmiscuido ahí con ella. Es un libro híbrido y la forma de escribir es maravillosa”, explicó Ontiveros.

Agregó que la experiencia de trasladar la novela al teatro fue muy gratificante.

“Fue un trabajo importante para nosotros como grupo, aunque tenemos experiencia llevando a escena obras literarias no hechas para la escena.

“Es un reto. En la novela está una narradora, pero además los personajes entran a hablar; está este narrador omnisciente”, abundó el director.

Dijo que siempre intentan conservar la esencia estética de los autores. “Siempre hemos tratado de que esa plasticidad, esa estética de escritoras y escritores, se respete y tratar de llevarla lo más cercano posible a lo que está en el libro. Es muy gozoso hacerlo y también muy complicado”, externó.

Sobre los temas que se abordan en Autobiografía del algodón, como la migración, la memoria familiar, los textos y la escritura, externó que pueden reflejar lo que se vive en el mundo actual.

“Vemos la violencia que estamos viviendo en este país, lo de ayer (el abatimiento de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo) y la novela tiene mucho sentido. Son espacios que se le han arrebatado a la gente”, comentó Ontiveros.

Asimismo, compartió que dirigir este montaje lo ha llenado de grandes satisfacciones, pues siempre ha tenido un interés por conocer sobre la Estación Camarón, en Nuevo León, que en los años 30 fue el corazón de un importante conflicto agrario.

“Esa estación tuvo un gran auge por la siembra del algodón, pero luego vino una inundación y a partir de eso se mueve la gente. Esa parte de la historia de Nuevo León me interesaba muchísimo, porque Estación Camarón llegó a ser un lugar con mucho cine, plazas, boticas”, concluyó.

Autobiografía del algodón

Cuándo: 24 y 25 de febrero

Dónde: Centro Cultural Helénico

Horario: 20:00 horas

Localidades: $250