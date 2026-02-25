Margo Glantz: Hay un movimiento femenino consolidándose

La escritora Margo Glantz, de 96 años, celebra que en la actualidad hay un movimiento femenino consolidándose y que las mujeres cada vez ganan más espacios en el arte y la política. Sin embargo, reconoce que no es una batalla ganada y expresa su preocupación por la violencia de género que aún existe.

“Hay un movimiento femenino muy importante que está consolidándose; sin embargo, sigue la violencia masculina contra lo femenino”, afirmó en entrevista con La Razón la también ensayista y académica Margo Glantz.

El Dato: HA SIDO galardonada con el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 1984 y el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2022.

En México, por ejemplo, recientemente la relatora especial de Naciones Unidas, Reem Alsalem, advirtió que la violencia contra las mujeres y niñas “está en niveles epidémicos y alarmantes” y alertó sobre la situación preocupante de impunidad y corrupción que afecta la justicia.

La autora de El rastro y Las genealogías lamenta que la violencia aún persista en las relaciones de pareja. “La violencia sigue siendo tremenda. Constantemente vemos asesinatos de mujeres dentro de la pareja; las golpizas contra mujeres son constantes. Tenía una alumna que me contó de una amiga suya a quien su novio le pegó un balazo en la cabeza; a cada rato lo vemos. A pesar de que la mujer ya tiene una entrada muy importante en la vida civil”, externó.

Reconoció que “las mujeres cada vez ganan más terreno: hay una cantidad infinita de escritoras, de pintoras, de escultoras, gobernadoras, diputadas, profesoras, médicas; eso no quiere decir que se ha ganado totalmente la batalla”, dijo.

Aunque todavía ve grandes tareas pendientes, reconoce los aportes de aquellas autoras que, dentro de la querella de las mujeres, disputan su representación, su autoridad intelectual y su lugar en la cultura. Además de afirmar su derecho a escribir, a pensar y a narrar el mundo.

“Sor Juana trazaba genealogías de mujeres ilustres para demostrar que había habido mujeres tan importantes como los hombres a lo largo de la historia”, sostuvo.

“Marie de Sales decía que si no tuviese una educación que hiciese que las mujeres se dedicaran a coser y a bordar, podrían ser tan inteligentes o más inteligentes y más capaces en todas las áreas”, dijo Margo Glantz, de quien en el marco del ciclo “Lecturas Estatutarias” de la Academia Mexicana de la Lengua se proyectará el próximo jueves su lectura del ensayo La querella de las mujeres, a las 13:00 horas en el canal de YouTube de la institución.

La ensayista también destacó a autores como Pierre Choderlos de Laclos. “Las amistades peligrosas es un libro muy importante en donde él de alguna manera manifiesta su feminismo. Aparte, escribió manifiestos en los que incitaba a las mujeres a rebelarse, a dejar de ser esclavas. Hay muchos casos a lo largo de la historia, textos de hombres y de mujeres que abogan por la libertad de la mujer. Otra de ellas fue Virginia Woolf con Un cuarto propio”, resaltó.

La escritora también recordó el texto El libro de la ciudad de las damas, de la filósofa y poeta medieval Christine de Pizan, quien, evocando una obra de San Agustín, desafió la misoginia de la época.

“Ella dice que para escaparse de lo que los hombres le hacen a las mujeres, hay que quedar en una ciudad donde vivan sólo mujeres. Luego, en el Barroco, tenemos a María de Zayas, una contemporánea de Cervantes, quien escribe dos series de novelas ejemplares a principios

del siglo XVII.

Habla de las relaciones entre hombres y mujeres, que generalmente son catastróficas, y cómo las mujeres sufren a mano de los hombres, cómo las maltratan, las golpean”, explicó Margo Glantz, quien ha estudiado ampliamente este tema.

Proyección de la “Lectura Estatutaria”

CUÁNDO: 26 de febrero

Dónde: Canal de YouTube y Facebook de la AML

Horario: 13:00 horas