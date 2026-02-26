Dannah Garay presenta el álbum Our Little Nothings

La compositora y vocalista de jazz mexicana Dannah Garay (Ciudad de México, 1984) lanza el álbum Our Little Nothings (Producción Independiente, 2026) conformado por 10 temas originales los cuales destacan por el extraordinario imaginario melódico-armónico suscrito en intimidades luminosas que abordan los avatares de la vida, los ensueños del amor, incidentes cotidianos y sucesos que dialogan con zonas delicadas del corazón.

Grabación con arreglos instrumentales de Emiliano Coronel y adaptación de cuerda de Nissiel Ceballos en formato orquestal de contrabajo (Emiliano Coronel), piano (Alberto García), batería (Hiram Griss), saxofón (Diego Franco) y cuerdas (primer violín, Nestor Montiel; segundo Violín, Guillermo Gutiérrez; viola, Roberto Yuka Vargas; y cello, Emily Booher).

Reconocida por su profunda sensibilidad artística y elegancia vocal, Dannah Garay ha desarrollado una sólida trayectoria con presentaciones en escenarios de alto prestigio en México, Estados Unidos y Latinoamérica, consolidándose como una de las voces más cautivadoras de la escena jazz y soul contemporánea.

Piezas del disco: “Our Little Nothings”, “Love shouln’t hurt”, “I am Here” “You’re Still Here”, “Waiting for you”, “The love you’re Looking” “Bigeminy Heart”, “Free as a Bird”, “You come like a Melody” (toda autoría de Dannah Garay); y “Have you changed” (autoría: Frank Palmieri). Arreglo: Emiliano Coronel / Nissiel Ceballos.

“Este nuevo trabajo narra cómo dos seres pueden encontrarse y enamorarse incluso a la distancia, construyendo una historia cargada de esperanza, sensibilidad y verdad. Cada canción es una ventana a lo cotidiano convertido en algo extraordinario, donde la inquietud gozosa juega un papel protagónico”, dijo a La Razón, Dannah Garay, quien ha sido becaria de la Fundación Jazzfest e invitada a la serie de conciertos de Inauguración del Global Jazz Institute del Berklee College of Music de Boston.

¿Fonograma desbordado de emociones profunda? Es un disco que subraya la creencia en el amor y en esos pequeños instantes en que se presentan actos que lo cambian todo. Piezas enmarcadas en melodías que abrazan emociones insondables: hay historias que no se gritan y nace la necesidad de que se susurren para que se sientan y se queden para siempre en los latidos del corazón.

¿Lenguaje del jazz entretejido con otras concordias sincopadas? Sí, he querido expandir el lenguaje del jazz e integrarlo con influencias de soul, pop, R&B y otros géneros contemporáneos en complicidad con el arreglista y virtuoso bajista Emiliano Coronel, quien forma parte de la banda del dueto Sin Bandera.

¿Vuelco artístico en la conformación de este nuevo álbum? Hay una propuesta renovada desde el punto de vista vocal, pero siempre en la búsqueda de profundidad expresiva y proyectando un fraseo que explora en la elocuencia y la sensibilidad.

¿Diez temas de innovadora oferta? Our Little Nothings marca un giro artístico significativo en mi carrera con el resultado de una propuesta fresca, innovadora y profundamente personal, que conserva la esencia del jazz mientras dialoga con sonidos cercanos y seductores dentro de la variada riqueza formal que nutre al jazz contemporáneo.

¿Por qué adicionar un cuarteto de cuerda? Por la sonoridad acústica envolvente, intensa y conmovedora que se proyecta y eleva cada interpretación a un espacio donde la energía y la sensibilidad conviven en perfecta armonía. Este formato convierte el concierto en una experiencia única, pensada tanto para sentirse como para escucharse.

¿Estreno de disco y otra presentación en el Lunario del Auditorio Nacional? Bueno, el álbum es un estreno, mi producción musical número 9; pero, el concierto en el Lunario es una invitación a detener el tiempo, a recordar, a conectar y a dejarse tocar por la música. Porque hay noches que no se repiten: esa será, sin duda, una de ellas.

Our Little Nothings de Dannah Garay ı Foto: Especial

Ficha

Our Little Nothings . Concierto

Artista: Dannah Garay y su grupo

Género: Jazz, soul, R&B...

Dónde: El Lunario del Auditorio Nacional

Cuando: 12 de marzo, 2026

Horario: 21:00 horas

Boleto: de 600 a 1, 200 pesos