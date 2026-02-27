31 minutos. Gira en México es como ir a las Olimpiadas

El noticiero más querido y famoso de Latinoamérica, 31 Minutos, está por emprender una gira que recorrerá 15 ciudades de México,la cual incluye seis shows en el Teatro Metropólitan y dos en el Auditorio Nacional, por lo que para sus integrantes es como ir a las Olimpiadas, dijo en entrevista con La Razón Jani Dueñas, quien da vida a la simpática Patana.

“Va a ser muy demandante esta gira; partió de algunas fechas y ahora van muchísimas. Va a ser exigente, demandante física y vocalmente para quienes cantamos en la banda”, reconoció la titiritera.

El Dato: La exposición Museo 31 ahora viajará al Centro Cultural Tijuana, donde estará del 7 de marzo al 7 de junio. Se exhibirán títeres originales y sets.

En este tour presentarán su nuevo espectáculo Radio Guaripolo II, que a decir de Jani Dueñas es “uno de los espectáculos de 31 Minutos que tiene una propuesta escénica más grande, más espectacular; está hecho para verse en dimensión grande de audiencia”.

El show se desprende de una de las primeras puestas en escena del programa de televisión chileno.

“Radio Guaripolo II tiene un viaje interesante; es la segunda parte o la reversión de una de las primeras obras que nosotros hicimos. Se trataba de Guaripolo teniendo un programa de radio nocturno, como clandestinos, en el que van pasando todos los personajes”, explicó la también actriz JaniDueñas.

El público podrá hacer todo un viaje lleno de diversas referencias y lugares emblemáticos.

“En la estética vamos pasando por ciudades como Las Vegas, Chicago, el cabaret, Liza Minnelli, el barrio, la pizzería, el sitio de hamburguesas. Tiene un universo interesante visualmente”, detalló.

Para la artista, este montaje permite apreciar el gran personaje que es Guaripolo, este títere naranja de personalidad desordenada.

“Es un personaje que puede hacer lo que quiera porque no tiene límites, hace chistes, pitanzas (bromas telefónicas). Eso está mucho más desarrollado, los cuadros con cada personaje, cuando van a la radio está más profundizado y unido con todo nuestro repertorio”, dijo, por lo que sus fans escucharán éxitos como “Rin Raja”, “Drácula, Calígula, Tarántula” y “Mi Muñeca Me Habló”, entre otros.

Jani Dueñas afirmó que esta gira es especial, pues todavía llegarán con la energía del fenómeno que significó su participación en el Tiny Desk, presentación que tuvo 15 millones de reproducciones.

“Venimos con toda la energía de lo que pasó con el Tiny Desk, que significó recibir un nivel de amor inconmensurable. Estamos muy felices, aterrorizados también, sobre todo, pensando lo demandante que va a ser”, expresó la artista, quien también confesó que para ella fue una doble satisfacción, porque se reconcilió con el público, luego de una mala experiencia que tuvo como comediante en una edición del Festival Viña del Mar en Chile.

Sobre su reencuentro con el público mexicano, dijo que es el mejor. “México nos ha recibido de manera tan efusiva desde hace 10 años que vamos. Que no me escuchen los chilenos, pero sí, el mejor público es el mexicano”, comentó.

Jani Dueñas compartió que la magia del noticiero que ha estado entre el gusto de chicos y grandes se debe a que “hay chistes, que tienen distintas capas de comprensión; en una escena, los niños pueden reírse de una cosa y los adultos, de otra que van a descubrir por debajo; creo que ésa es la magia del arte de 31 Minutos”.

Radio Guaripolo II

Teatro Metropólitan: 3 y 4 de abril (20:00 y 13:00 horas) y 5 de abril (13:00 y 19.00 horas)

Auditorio Nacional: 11 de abril (20:00 horas) y 12 de abril (17:00 horas)