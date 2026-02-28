Trasladan archivo de Octavio Paz al Cencropam

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX), dio a conocer que se inició el traslado del archivo personal del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, a las instalaciones del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam). Este movimiento, que comenzó formalmente el 23 de febrero, tiene como objetivo principal fortalecer las condiciones técnicas para concluir los procesos de inventario, catalogación y digitalización de la vasta obra y pertenencias del poeta y su esposa Marie José Tramini.

El resguardo de este patrimonio es una labor que se ha extendido desde 2019, tras el fallecimiento de Marie José Tramini, esposa del escritor, momento en el cual los bienes quedaron intestados y bajo la custodia legal del DIF-CDMX, siendo declarados Monumentos Artísticos. Según el INBAL, hasta el 20 de febrero, los expertos han logrado inventariar un total de 298 mil 965 bienes.

298 mil 956 bienes se han contabilizado hasta febrero

El desglose de este impresionante legado incluye un archivo personal de 137 mil 277 fojas, de las cuales, entre junio de 2023 y el 16 de febrero de 2026, el 80.4 por ciento han sido restauradas y el 50.3 por ciento digitalizadas, así como una biblioteca y otras publicaciones que incluyen 40 mil 97 libros, revistas y catálogos.

TE RECOMENDAMOS:

También hay 46 mil 521 fotografías, negativos y diapositivas; un conjunto de objetos personales integrado por mil 47 piezas de joyería, 983 paquetes de ropa y 404 muebles; 663 obras de arte enmarcadas y 999 no enmarcadas, además de 494 obras de la autoría de Tramini.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, subrayó la importancia institucional de esta acción: “El Estado cumple su responsabilidad de preservar los archivos que resguardan la memoria cultural del país, con criterios técnicos y visión de largo plazo. Por eso, este traslado permite fortalecer las condiciones especializadas para concluir el proceso integral de conservación, catalogación y digitalización, y garantizar su protección para las futuras generaciones”.

Desafíos y camino a la sede final. A pesar de los avances, el proceso no ha estado exento de complicaciones. En abril de 2025 se reportaron irregularidades en los pagos a los especialistas externos y condiciones laborales que motivaron exhortos por parte del Senado de la República. Asimismo, el escritor Guillermo Sheridan denunció en septiembre de 2025 dificultades para acceder a la biblioteca de la Casa Marie José y Octavio Paz (La Perulera), señalando que el recinto estaba bajo estricta vigilancia de la Guardia Nacional y restringido al público.

Históricamente, el destino final del acervo documental debe ser El Colegio Nacional, tal como fue la voluntad del poeta. No obstante, para que esto ocurra, es necesario formalizar convenios con el fideicomiso administrador y finalizar la catalogación total. En este sentido, el INBAL anunció que diez nuevos especialistas se unieron al equipo para agilizar las tareas y cumplir con los plazos previstos para este año. El traslado al Cencropam representa una etapa crítica para asegurar que el legado del primer mexicano galardonado con el Nobel de Literatura sea accesible y preservado.