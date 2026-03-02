FIL de Minería cierra con avances y críticas

Asistentes, ayer, horas antes de que culminara la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

LA EDICIÓN 47 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) concluyó con avances y críticas. Algunas editoriales decidieron nuevamente no asistir debido a los costos de los stands, entre ellas Planeta y el Fondo de Cultura Económica (FCE); y se sumaron 42 por primera vez. Registró 70 mil asistentes (cifra preliminar), 13 mil menos que en 2025, según el balance que presentó ayer la directora Mercedes Alvarado, quien dijo que el público convocado le parecía “un buen número”.

“Es la tercera ocasión que hemos venido ajustando costos (de los stands). Los precios se han reducido más o menos 40 por ciento, llegando a cinco mil pesos el metro cuadrado. Hay un costo por participar y eso permite que los eventos sean posibles. No es oneroso. Hay un costo, sí”, declaró al ser consultada sobre las críticas que persisten sobre el precio de los espacios para participar en la feria. La más reciente del escritor Rafael Pérez Gay, quien en su columna de opinión afirmó que Cal y Arena no volverá a la FILPM.

El Tip: Más de 43 mil personas descargaron el programa de actividades de la feria del libro a través de la aplicación o el sitio web.

Mercedes Alvarado reconoció que, si bien hay editoriales que ya no han participado, como el FCE, a cargo de Paco Ignacio Taibo II, hubo nuevas que se sumaron a esta edición.

“Sabemos que hay editoriales que han decidido no participar; del lado contrario, tenemos editoriales que este año decidieron participar, tenemos 42 proyectos editoriales que participan por primera vez en el Palacio de Minería”, dijo, y agregó: “La feria estuvo llena en su totalidad, llenamos los mil 500 metros cuadrados disponibles para exhibición y venta de títulos, que ya habla de un buen resultado”.

Aseguró que al culminar la feria buscará un acercamiento con las editoriales. “Ahora estamos terminando esta edición, eventualmente nos acercaremos con el Fondo y con otras muchas editoriales que nos interesa que conozcan el proyecto y la nueva etapa. En este momento no te puedo dar una lista; vamos a hacer esa chamba”, detalló, y precisó que la inversión de este año para la feria fue de 11 millones de pesos.

15 mil asistentes acudieron al pabellón Sonora, estado invitado

Mercedes Alvarado insistió en que, si bien los números son relevantes, la prioridad es la experiencia de los asistentes a la feria.

“Aunque los números son muy importantes, para la FILPM lo más importante es que la experiencia sea cada vez mejor y más significativa. Si tenemos que 40 por ciento de nuestros asistentes asisten al menos a un evento, pues la oferta cultural está permeando”, destacó.

Asimismo, resaltó que este año hubo cobertura de Internet y, aunque resaltó que benefició a los asistentes, era también una demanda que tenían los libreros en los stands, de acuerdo con las entrevistas que realizó La Razón en la edición pasada. Al no contar con este servicio, era más complicado cobrar con tarjeta.

“Otra cosa que hicimos fue darles un poco más de conectividad. Pueden acceder a la Wi-Fi de manera gratuita todos nuestros visitantes”, mencionó la directora.

Finalmente, adelantó que la FILPM 40 tendrá lugar del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027. El estado invitado se anunciará en mayo.