Muere António Lobo Antunes, titán de la literatura portuguesa

António Lobo Antunes en rueda de prensa en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, el 29 de noviembre de 2008.

António Lobo Antunes, titán de la literatura portuguesa, falleció hoy a los 83 de edad en su casa, informó la editorial Grupo Leya.

Eterno candidato al Nobel de Literatura, fue cronista de la sociedad portuguesa actual. Fue uno de los escritores de aquel país más traducidos y leídos.

En su obra están los conflictos interiores de la sociedad portuguesa marcada por 50 años de dictadura, además de la decepción de la democracia después instaurada.

A partir de su segunda novela En el culo del mundo (1979), alcanzó el éxito. Además, su última novela publicada en portugués fue O Tamanho do Mundo, de 2022.

Otras de sus obras son Conocimiento del infierno (1980), Manual de inquisidores (1996) y La última puerta antes de la noche (2018).

En 2014, tras superar un cáncer publicó Sobre los ríos que van, una obra profunda en la que explora la memoria y la enfermedad. Están presentes recuerdos y reflexiones sobre la vida y la muerte.