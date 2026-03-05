Pedro Friedeberg, así reaccionan ante la partida del artista

El fallecimiento del artista Pedro Friedeberg ha puesto de luto al mundo del arte y la cultura. Al darse a conocer su deceso hoy, se han pronunciado sobre su partida, destacando el gran legado que deja.

Una de ellas fue Déborah Holtz, directora editorial de Trilce, casa que publicó el libro Pedro Friedeberg.

“Con tristeza profunda les comparto que me acaban de participar que Pedro Friedeberg acaba de fallecer. No tengo palabras para compartir lo que significó en mi vida. Los 25 años de trabajo y amistad han sido gloriosos”, expresó.

Pedro Friedeberg era reacio a dar entrevistas, no le gustaban los reflectores. En una ocasión en la Galería Ethra, donde se exponían algunas obras suyas, junto a las de otros artistas, optó por admirar las piezas que conformaban la muestra y no dar entrevistas a la prensa. Miraba con curiosidad cada una de las creaciones.

En 2019, cuando inauguró la exposición Fifípolis, en la galería MAIA contemporary, ironizó sobre el concepto de “fifí”.

“Es infantil tachar a una cosa que no se comprende de fifí; no hay nada que reflexionar, que cada quien diga lo que quiera, pero que no sea peligroso, porque si se torna así, caemos en el fascismo, cosa que no queremos… A lo mejor hay gente que sí quiere caer en eso… No sabemos”, expresó el creador de origen italiano.

En aquella ocasión, en la que posó alegre ante las cámaras, se definió como un ser “genial y brillante; me han dicho que soy el segundo Salvador Dalí”.

Ese día también compartió cómo sería su ciudad ideal: “Estaría basada en los cánones académicos de Platón, Vitruvio y los clásicos”.

Instituciones como la Secretaría de Cultura esta tarde ha destacado que Pedro Friedeberg es un “referente del surrrealismo en México. Su obra, reconocida por su imaginación y singular lenguaje visual, forma parte del patrimonio artístico contemporáneo del país”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lo describió como “una figura fundamental del arte contemporáneo en México”.

“Su obra se distinguió por la exploración de formas simbólicas, arquitecturas fantásticas y composiciones de gran precisión gráfica”, resaltó el INBAL.