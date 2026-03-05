Esta mañana se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Pedro Friedeberg a los 90 años, uno de los artistas más singulares y reconocidos de México. Su familia informó el deceso a través de un comunicado.

Conoce la vida y trayectoria de quien era considerado el último surrealista de México.

¿Quién era Pedro Friedeberg? | PERFIL

Pedro Friedeberg nació en Florencia, Italia, el 11 de enero de 1936, pero desde muy joven se trasladó a México, donde desarrolló toda su carrera artística. Su trayectoria comenzó en 1959 con una exposición individual en la Galería Diana de la Ciudad de México, alentado por figuras como Remedios Varo y Mathias Goeritz.

En 1961 fundó el grupo Los Hartos, dirigido por Mathias Goertiz y con la participación de otros artistas como José Luis Cuevas, Chucho Reyes, Ida Rodríguez Prampolini y Alice Rahon, que se manifestaba en contra la solemnidad y el individualismo exagerado en el arte.

En 1962, Pedro Friedeberg comenzó a internacionalizarse y expuso su obra en la Carstairs Gallery en Nueva York y en la Galerie Villa André Bloc, en París, donde presenta por primera vez su obra más icónica: la Mano-Silla. Esta pieza combina funcionalidad y surrealismo, y que se convirtió en símbolo de su estilo irreverente.

Pedro Friedeberg y la Mano-Silla ı Foto: https://www.pedrofriedeberg.com/

En 1964 representó a México en la Cuarta Bienal de París; en 1966, lo representó en la Tercera Bienal Americana de Arte en Córdoba en Argentina; en 1968, en la Primera Exposición Internacional de Dibujos Modernos en Rijeka; en 1969, en la X Bienal de Sao Paulo, Brasil; en 1970, en la Bienal del Uruguay con sede en Montevideo: y, en 1973, en la II Bienal de Arte Coltejer en Medellín, Colombia.

En 1968 el artista realizó un mural en el Hotel Camino Real y vitrales para la Feria Mundial en San Antonio, Hemisfair ’68. Además, en el marco de la Olimpiada Cultural, organizada como actividad complementaria a los XIX Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, el galerista Antonio Souza incluyó a Pedro Friedeberg como uno de los artistas representativos de su espacio expositivo.

En ese mismo año, formó parte de la exposición organizada por la Galería José María Velasco 50 años de Pintura en México, y en 1971, en el Salón Anual de la Plástica Mexicana.

Su primera exposición individual institucional en México fue en 1973 en el Ex Convento del Carmen en Guadalajara y en el Museo de Arte Contemporáneo de Pátzcuaro.

En 1979 el pintor y escultor ganó el Primer Premio en la Trienal latinoamericana de Grabado en Buenos Aires. Durante ese año fundó, junto al artista Xavier Girón, la controvertida galería La Chinche en la Zona Rosa de la Ciudad de México.

En 2001, Pedro Friedeberg expuso De la Ruptura al Geometrismo, en el MAM, una curaduría de Rita Eder. Del mismo modo, fue incluido en Maestro latinoamericanos, en el Museo José Luis Cuevas, y en la Pollak Collection.

Mientras que, en 2005, formó parte de la representación de México como invitado especial en la Feria ARCO de Madrid.

En 2009 se le dedicó a Pedro Friedeberg una gran retrospectiva en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Además, recibió la Medalla de Bellas Artes en 2012, uno de los máximos reconocimientos culturales en México.

En años recientes presentó exposiciones como Casa Irracional en el Museo Franz Mayer (2016) y participó en proyectos internacionales organizados por la Getty Foundation en Los Ángeles (2017). También publicó un libro ilustrado del Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam.