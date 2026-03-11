Muestran avances de remodelación en escuelas de arte

SE LE DIO mantenimiento a la fachada del Conservatorio Nacional de Música.

Ayer, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, presentó avances de la primera fase del Proyecto Integral de Renovación de Escuelas de Educación Artística y Cultural, que contempla intervenciones en 39 planteles con el objetivo primordial de fortalecer su infraestructura, equipamiento y planes de estudio.

El Dato: Claudia Curiel explicó que la ENAH tendrá un edificio de nuevos laboratorios con una inversión total de 400 mdp.

Durante un recorrido realizado por La Razón en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, la funcionaria informó que el programa suma hasta ahora una inversión cercana a los mil 500 millones de pesos.

LA DUELA de los salones, las aulas acústicas y la cancelería fueron restaurados. ı Foto: Especial

“Uno de los puntos centrales de nuestra administración es fortalecer a las escuelas no sólo en infraestructura, equipamiento, mantenimiento, sino también en la actualización de planes de estudio y ampliación de matrícula. Para esto hicimos un comité donde participa toda la comunidad estudiantil, para que todo lo que trabajáramos tuviera congruencia en función de las necesidades de la propia comunidad”, señaló la funcionaria.

Curiel de Icaza detalló en la conferencia, además, que el presupuesto se distribuye en diversos frentes, entre ellos destacan el equipamiento, partida de obra, operación de las escuelas, servicios educativos, mantenimiento, entre otros.

Asimismo, adelantó que la segunda etapa del programa continuará con nuevas asignaciones presupuestales. “Este año estamos proyectando de inicio 700 mdp entre el INAH e INBAL, pero si llega a faltar algo, lo vamos a ir analizando y evaluando, porque lo que necesitamos es dejar las escuelas como se comprometió, con una renovación integral y profunda, donde las 39 escuelas queden equiparadas, no solamente una”, dijo.

En el Conservatorio Nacional de Música se han invertido al momento 45.7 mdp en acciones como la impermeabilización de azoteas, mantenimiento al sistema eléctrico y de iluminación, sustitución de luminarias, pintura en muros y cancelería, así como la restitución de pisos cerámicos, vinílicos y de madera. También se intervino el sistema de drenaje y se realizaron trabajos en 17 salones acústicos, además de labores de rehabilitación en seis salones de percusión.

Una de las prioridades fue mejorar los salones de ensayo, donde anteriormente la filtración de ruidos impedía la práctica adecuada de los estudiantes. También se adquirieron 96 instrumentos de cuerda, viento y percusión, parte de una renovación instrumental que no se realizaba desde hace décadas. En total, se compraron casi mil 800 bienes, entre mobiliario, equipo y licencias informáticas.

Las mejoras también se han reflejado en la matrícula, una de las metas por las que apuesta la propia secretaria de Cultura. De acuerdo con datos del plantel, el número de estudiantes pasó de nueve mil uno en el ciclo anterior a nueve mil 348 este año. Todas las escuelas del sistema eliminaron el cobro de inscripción, que anteriormente representaba cerca de 13 millones de pesos en ingresos.

“Si tú ves lo que eran las inscripciones, a nivel de todas las escuelas, eran 13 millones de pesos, que para la institución no implica realmente un costo importante, pero para los alumnos sí les cambia la vida”, añadió Claudia Curiel.

Otra de las áreas prioritarias que se intervendrán en 2026 es el archivo histórico del plantel. José Allard Contreras, arquitecto responsable del proyecto integral, explicó que se adecuará para mejorar la preservación de los documentos. “Toda esa parte la vamos a renovar, se va a rediseñar, se van a hacer los mejoramientos para que tenga un mejor funcionamiento, el clima y todo lo que necesita para la preservación. Vamos a tener deshumidificadores para el asunto de los documentos, que deben tener un tratamiento especial para que eso se preserve”, comentó Contreras durante el recorrido.

En tanto, en la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, donde se imparten disciplinas como danza folclórica, española y contemporánea, se han invertido hasta ahora 11 mdp. Las obras incluyeron la restauración de ocho salones de danza y cuatro aulas, así como el cambio de luminarias, renovación del cableado, pintura general del edificio y mantenimiento de las duelas de los salones.

También se sustituyó el mobiliario para estudiantes y se realizaron trabajos en el edificio B, construido en la década de 1970, donde se efectuó mantenimiento de pisos e iluminación por primera vez desde su construcción.

De acuerdo con la directora del plantel, Rocío Rangel Cuenca, las mejoras también han coincidido con un crecimiento en la matrícula, pues mientras que en el ciclo anterior la escuela contaba con 50 alumnos, en el actual la cifra aumentó a 200 estudiantes.

La renovación de las escuelas registra alrededor de 60 por ciento de avance en esta primera etapa, mientras continúan los trabajos para completar la rehabilitación total.