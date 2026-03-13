Lejana, una mujer que combate con su pasado

UNA MUJER aparece portando una instalación en forma de una enorme falda en la que carga el archivo de su vida y sus recuerdos. La escena es parte del montaje Lejana, en el que tres féminas combaten contra su pasado, sus fantasmas y el transcurrir del tiempo para cuestionar cuáles son los límites de la locura y de la libertad.

“En este combate surgen preguntas sobre la fragilidad, la violencia, las normas impuestas a las mujeres, sobre todo, entre los lugares en los que se encierra lo normal, lo esperado, lo que está políticamente correcto y cuáles son otras líneas de fuga o posibles y situaciones en las que a la mujer a lo largo de la historia se la ha condenado o juzgado como loca”, compartió a La Razón Mariana Blanco, quien junto con Alicia Laguna creó esta puesta que se presenta hoy y mañana en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Cozumel 33, Roma Norte, Ciudad de México.

La propuesta escénica se basa en tres mujeres de distintos territorios: México, Uruguay y Cuba. Para la artista, ellas representan “la voz colectiva de muchas”, pues a través de ellas se exploran también temas como la maternidad, y dentro de este tema, cuáles son los aspectos juzgados, poco hablados o poco visibles.

La puesta es multidisciplinaria al conjugar diversas artes o incluso deportes. “Hay mucho de danza, de boxeo, teatro, audiovisual y también una especie de instalación, una escultura-archivo, una falda que se convirtió en archivo de vida. La obra empieza con una mujer enigmática que no es ningún personaje; viene de algún lado y arrastra y carga con todo esto”, detalló.

Para la artista, dicha instalación simboliza “todo lo que se carga y se arrastra en la vida. También es un mar que eleva todo. Entonces, esta mujer que carga todo esto es fuerte y va hacia delante”, explicó sobre el montaje que incluye también una propuesta sonora versátil que evoca a lo que se escucha en las grandes ciudades.

Lejana también se presentará el próximo 18 de marzo en el Centro Cultural España a las 19:00 horas con acceso gratuito.

Lejana

Cuándo y Dónde: Teatro Casa de la Paz: 13 de marzo a las 20:00 horas y 14 del mismo mes a las 19:00 horas. Costo: 180 pesos

Centro Cultural España: 18 de marzo a las 19:00 horas. Entrada gratuita