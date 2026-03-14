Muere Jürgen Habermas, filósofo alemán, a los 96 años

El filósofo alemán Jürgen Habermas, considerado uno de los pensadores más influyentes de la Europa contemporánea, falleció este sábado a los 96 años en la localidad bávara de Starnberg, cerca de Múnich, según informó su editorial Suhrkamp Verlag, citada por medios germanos.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, la editorial comunicó el deceso tras recibir la notificación por parte de la familia del intelectual.

Medios como la revista Der Spiegel, el diario Bild y la televisión pública ARD confirmaron que el autor murió en esa ciudad del sur de Alemania.

Habermas fue una de las figuras más relevantes de la filosofía política y social del siglo XX.

Al centro, el filósofo Jürgen Habermas, durante un evento en 2001. ı Foto: Reuters

Su obra influyó de forma decisiva en el debate intelectual europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial, particularmente en torno a la democracia, la comunicación pública y el papel del debate racional en la vida política.

Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, estudió filosofía, psicología, literatura alemana y economía en las universidades de Göttingen, Zúrich y Bonn.

Su carrera académica se desarrolló en gran medida en Fráncfort, donde comenzó a trabajar en la década de 1950 en el Instituto de Investigación Social, vinculado a la llamada Escuela de Fráncfort y al filósofo Theodor W. Adorno.

Entre sus obras más influyentes figura La transformación estructural de la esfera pública, publicada en 1962, donde analizó el surgimiento del debate público en las sociedades modernas. Sin embargo, su libro más reconocido es Teoría de la acción comunicativa, editado en 1981, considerado uno de los trabajos fundamentales de la filosofía social contemporánea.

A lo largo de su trayectoria, Habermas exploró el concepto de esfera pública y defendió la importancia del diálogo racional y la comunicación como base para la organización de sociedades democráticas. Sus escritos abordaron también temas de sociología, teoría política y filosofía del lenguaje.

Además de su producción académica, el pensador intervino de forma recurrente en debates políticos e históricos en Alemania.

Participó en discusiones públicas sobre la memoria del nazismo, la identidad alemana tras la guerra y el futuro de Europa, temas sobre los que publicó ensayos y artículos durante varias décadas.

Con información de AP.

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