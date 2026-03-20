Premian obra que narra el infierno que viven mujeres

POR EL LIBRO Personaje secundario, la escritora argentina Sofía Balbuena fue galardonada ayer con el IX Premio Internacional Ribera del Duero de Novela Breve.

La obra, de acuerdo con la autora, “trata del infierno interior con el que vivimos a menudo las mujeres: ese vaivén de pensamientos, impulsos, emociones, ideas que escondemos, que aprendimos a reprimir y a silenciar, porque no queremos ser tildadas de locas ni de problemáticas ni de oscuras ni de intensas”, dijo en la conferencia de prensa de ayer en Madrid, España.

“Creo que el personaje secundario principal del libro es este mundo interno agobiante y explosivo, por momentos ingobernable, con el que vivimos como si fuera un okupa en nuestra propia cabeza y con el que aprendimos a caminar sin que se nos note mucho”, dijo durante la conferencia.

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El jurado presidido por el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez resaltó que en la obra los cuentos “dialogan entre sí y se enriquecen” y los personajes “vulnerables son sorprendidos en un momento de epifanía”.

Asimismo, se puntualizó que la obra premiada “explora con ironía y con un punto de subversión las convenciones efectivas del mundo contemporáneo”.

El galardón está dotado con 25 mil euros y la publicación de la obra ganadora en la editorial Páginas de Espuma. Llegará a las librerías el próximo 6 de mayo en cinco países de habla hispana. Ese mismo día se lanzará en formato electrónico y audiolibro en todo el mundo.

La autora se suma a otros escritores galardonados, entre ellos Guadalupe Nettel, Antonio Ortuño y Marcos Giralt Torrente.