¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 27 al 29 de marzo?

Termina marzo y nos deja la sensual estación de la Primavera; entramos en una etapa de significativas actividades culturales en el país. Preámbulo de las jornadas por el Día de los Niños y Niñas y prólogo de la celebración del Mundial de Futbol.

Presentamos aquí un catálogo de algunas de las actividades culturales y artísticas (cine, artes plásticas, música, literatura, teatro, ópera...) que la capital del país tiene programada en este colofón semanal en diferentes recintos y foros para disfrutar con la familia y amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 27 al 29 de marzo?

1. El Cántaro. Recital Poético-Musical

La poeta Ruth García y la cantante Susana López invitan al El Cántaro. Recital Poético-Musical donde participan los creadores Eunice Román, Alejandra Calixto, Ángel Nicanor Morales, Armando M. Morales, Celso Grande, Daniel Zetina, Diana Mondragón, José Fo Díaz, Nora Ródriguez y Letras en su Tinta, quienes darán lecturas a textos recientes de su trabajo literario. Evento que se complementa con canciones (bolero, ranchera, balada, trova, son, pop...) del repertorio mexicano, latinoamericano, hispano e internacional en la voz de Susana López.

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Dónde: Deleitante Café. Medellín 247. Roma Sur. CDMX

Cuándo: sábado 28 de marzo, 2026

Horario: 15:00 horas (3 pm)

Entrada libre

El Cántaro. Recital Poético-Musical ı Foto: Especial

2. Las Agujas Dementes. Teatro

La Secretaría de Cultura, el INBAL y Cacumen Producciones tienen el agrado de invitarle a las funciones de Las agujas dementes de Jorge Volpi. Una puesta en escena que desmitifica la trágica relación entre Sylvia Plath y Ted Hughes, confrontando al espectador con la fragilidad humana, las dinámicas de género de los años sesenta y la violencia oculta en el deseo y el poder. Fragmentación del tiempo para dar voz a dos mujeres geniales, interpretadas por un elenco de primer nivel.

Viernes 27 de marzo y sábado 28 de marzo, 2026

Hora: 20:00 horas (viernes), 19:00 horas (sábado)

Sala CCB del Centro Cultural del Bosque/ Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX

Las Agujas Dementes. Teatro ı Foto: Especial

3. Raigambre. Compositoras mexicanas del periodo romántico. Concierto

Concierto Raigambre. Compositoras mexicanas del periodo romántico, a cargo de la compañía Ópera: Nuestra Herencia Olvidada, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M) 2026.

Participan la soprano Ana Rosalía Ramos y la mezzosoprano Rosa Muñoz, acompañadas al piano por Pierre-Arnaud Le Guérinel, con comentarios de la musicóloga Montserrat Pérez Lima.

Raigambre. Compositoras mexicanas del periodo romántico es un concierto-espectáculo que recupera la música de compositoras mexicanas poco conocidas en el país, entre ellas Guadalupe Olmedo, Guadalupe Unda, Clotilde Crombé, Ignacia Ilizaliturri, María Fajardo, Ángela Guillén, Refugio Ponce, Leticia Euroza, Beatriz Carrillo y María Elisa Curiel, pertenecientes a una etapa trascendental de la música universal que en México ha sido escasamente explorada.

Las intérpretes prestan su voz para desentrañar los orígenes más profundos de la música mexicana.

Además, Los patinadores, de Clotilde Crombé; Luz y L’ultimo fior, de Guadalupe Olmedo; Remembranzas, de Refugio Ponce; Desesperanza, de Elisa Curiel; y La mirada del amor, de Ignacia Ilizaliturri, así como El ruiseñor, de María Grever, entre otras obras que forman parte del programa. Durante la sesión, la musicóloga Montserrat Pérez Lima realizará intervenciones para contextualizar el marco histórico y social de las compositoras, su lucha en el ámbito creativo y el legado que dejaron para la música mexicana actual.

Dónde/Cuándo: viernes 27 de marzo a las 19 horas en el Pabellón Escénico del Centro Cultural del Bosque

Entrada libre para el público en general

Raigambre. Compositoras mexicanas del periodo romántico. Concierto ı Foto: Especial

4. Programación por el Día Mundial del Teatro

Se celebrará el Día Mundial del Teatro —que se conmemora cada 27 de marzo— con diversas obras a cargo de la Coordinación Nacional de Teatro y la Compañía Nacional de Teatro en los espacios escénicos del Centro Cultural del Bosque (CCB) y el Jardín Escénico, dirigidas a infancias y público adulto.

La lección de Tiresias es uno de los montajes que se presentará en la Sala Xavier Villaurrutia, dirigido a infancias mayores de 12 años y público general. La obra aborda la historia de Tiresias, quien emerge del Hades para hablarnos del amor en un mundo de prisas y dispersión. Con dramaturgia y dirección de Ximena Escalante, dará funciones hasta el 29 de marzo: jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas.

La niña en el altar, de Marina Carr, con dirección de Enrique Singer, retoma la tragedia de Esquilo para denunciar, desde la visión de sus protagonistas, los abusos de un sistema patriarcal que prevalece en nuestros días. Aborda el sacrificio que Agamenón hace de su hija para pedir a los dioses que el viento permita a su ejército salir al mar, así como la ira y el deseo de venganza de Clitemnestra. Se escenificará en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky del 27 de marzo al 26 de abril (excepto del 1 al 5 de abril), de miércoles a sábado a las 19 horas y domingos a las 18 horas.

Benjamín Cann dirigirá la puesta en escena de Las agujas dementes, de Jorge Volpi, obra ambientada en los años sesenta que refiere la relación tormentosa entre Sylvia Plath, Ted Hughes, Assia y David Wevill, y revela la fuerza y vulnerabilidad de dos mujeres brillantes unidas por un mismo destino. Tendrá funciones del 28 de marzo al 24 de mayo en el Teatro El Granero Xavier Rojas. El 27 de marzo habrá acceso gratuito; el resto de la temporada tendrá un costo de 250 pesos.

Lady Óscar Salomé, con dramaturgia y actuación de Yuriria Fanjul y dirección de Arturo Fuentes, tiene como epicentro el juicio que vivió Oscar Wilde, un genial dramaturgo que, para defenderse de las acusaciones de sodomía, recurre tanto a la memoria de su madre, Lady Speranza Wilde, como a su personaje dramático favorito, Salomé, para afirmar su propia feminidad. Tendrá temporada del 28 de marzo al 19 de abril en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández. El 27 de marzo habrá acceso libre; el resto de la temporada tendrá un costo de 150 pesos.

El Laboratorio de Creación Escénica del Jardín Escénico presentará Misterio Bufo, del dramaturgo italiano Dario Fo, a través del espectáculo unipersonal de Ricardo Zárraga, en el que se reinterpretan relatos bíblicos y medievales desde la mirada del pueblo y, con base en monólogos cómicos, pantomimas y un lenguaje inventado —el célebre grammelot desmonta el poder religioso y político, exaltando la voz de los marginados. Funciones del 27 al 29 de marzo a las 17 horas. Entrada gratuita.

Misantropías, de Héctor Mendoza, con dirección de Luis de Tavira y puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), es un homenaje a Molière, a Héctor Mendoza y a la vida de la gente de teatro. La obra forma parte de una residencia de la CNT en el Teatro del Bosque Julio Castillo, donde se presenta actualmente y permanecerá en temporada hasta el 3 de mayo, con funciones jueves, viernes, sábados y domingos a las 19 horas (excepto el 2 y 3 de abril y el 1 de mayo).

Rose ofrece el relato testimonial de una mujer judía que, al hacer duelo por una niña palestina, repasa los hitos de un siglo de conflictos, en una obra que confronta la violencia de la guerra con el humor y un profundo instinto de supervivencia. Con autoría de Martin Sherman y dirección de Sandra Félix, inicia temporada este 25 de marzo en el Teatro del Bosque Julio Castillo y se presentará hasta el 29 de abril, los miércoles a las 19 horas. Dirigida a público a partir de 12 años.

La mañana debe seguir gris, obra basada en la novela homónima de Silvia Molina, con adaptación de Angélica Amparán Román y Sandra Félix y dirección de Sandra Félix, relata la travesía de Él, José Carlos Becerra, poeta ganador de la beca Guggenheim, quien busca viajar por el mundo para ampliar su creatividad, y de Ella, que desea encontrarse a sí misma para un día convertirse en escritora. Un accidente en carretera impedirá que logren concretar un destino que pensaban compartir. Esta puesta en escena tendrá temporada en el Teatro del Bosque Julio Castillo del 28 de marzo al 3 de mayo, con funciones sábados y domingos a las 12:30 horas.

Programación por el Día Mundial del Teatro ı Foto: Especial

5. 79 Muestra Internacional de Cine

La 79 Muestra Internacional de Cine (MIC) se lleva a cabo del 26 de marzo al 12 de abril de 2026 en Cineteca Nacional México (Xoco); del 3 al 23 de abril en Cineteca Nacional de las Artes (en el Centro Nacional de las Artes) y Cineteca Nacional Chapultepec; del 6 al 19 de abril en el Cinematógrafo del Chopo y en el Centro Cultural Universitario (CCU UNAM) en distintas fechas a lo largo de abril.

Programación que reúne catorce obras de los realizadores más importantes de la industria cinematográfica internacional contemporánea, al mismo tiempo que articula distintas búsquedas formales, narrativas y temáticas, las cuales han recorrido algunos de los festivales más importantes del circuito internacional como el de Cannes, Berlín y Venecia.

Programación en las tres sedes (Xoco, CENART, Chapultepec), que abrirán sus salas a películas provenientes de México, Francia, Alemania, China, Corea del Sur, Islandia, Argentina, Palestina, Noruega, Portugal y España. Para la presente edición, el clásico de la muestra será Memorias del subdesarrollo, del cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea, y en algunas de las sedes la cinta se acompañará por la película cubana ¡Now!, de Santiago Álvarez. Ambas son producciones restauradas que forman parte del acervo del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), instancia que trabaja con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para exhibir propuestas de interés actual.

Destacan la ópera prima Un hogar tras las rejas, de la directora coreana, CHA Jeong-yoon; Caso 137, del cineasta francés Dominik Moll; así como Magallanes, del multipremiado realizador filipino, Lav Diaz. La cinta inaugural de la MIC será Tus dos muertos, del realizador mexicano, Daniel Castro Zimbrón.

79 Muestra Internacional de Cine ı Foto: Especial

6. Futbol y Arte. Esa misma emoción. Exposición

En el marco del Mundial 2026, el Museo Jumex presenta la exposición Fútbol y Arte. Esa misma emoción, que traza un recorrido por las múltiples intersecciones entre el arte contemporáneo y el fútbol como expresión cultural, estética y social. A través de pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías y videos —desde históricas hasta piezas producidas especialmente para la exposición—, Fútbol y Arte. Esa misma emoción examina cómo este deporte, más allá de la cancha y el estadio, actúa como un lenguaje común y universal.

Los núcleos temáticos de Fútbol y Arte. Esa misma emoción abordan cuestiones de género, comunidad, identidad y globalidad, explorando tanto la fuerza lúdica del juego como sus dimensiones críticas y políticas.

Dónde: Museo Jumex. Polanco. CDMX

Cuándo: del 28 de marzo al 26 de julio, 2026

Entrada libre

Futbol y Arte. Esa misma emoción. Exposición ı Foto: Especial

7. Música UNAM

Academia de Música Antigua AMA

La AMA presenta música teatral de tres compositoras del Barroco: Élisabeth Jacquet de La Guerre, Camilla de Rossi y Maria Xaveria Peruchona.

Sala Nezahualcóyotl: viernes 27 de marzo, 8:00 pm

Anfiteatro Simón Bolívar: sábado 28 de marzo, 12:00 horas

Centro Cultural Teopanzolco: domingo 29 de marzo, 12:00 horas

Recital de piano

La pianista Lidia Guerberof interpreta un programa con obras de compositoras del siglo XVIII al XX: Emilie Mayer, Elfrida Andrée, Hélène de Montgeroult, Agathe Backer Grøndahl, Amy Beach, Gina Enríquez, Ángela Peralta y Nina Cassian.

Sala Carlos Chávez: sábado 28 de marzo, 6:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM | OFUNAM 90 años | Programa El mandarín milagroso

Charla previa

El director Iván López Reynoso junto con el pianista, bailarín y coreógrafo Duane Cochran, a cargo de la puesta en escena e idea original del programa, ofrecerán un diálogo introductorio al repertorio sinfónico del siglo XX.

Sala Nezahualcóyotl, sábado 28 de marzo,7:00 pm.

Conciertos

En el último programa de la primera temporada 2026 de la OFUNAM, se presenta una nueva lectura de la música de Stravinski y Bartók, bajo la batuta de Iván López Reynoso, acompañada con una versión escénica creada por Duane Cochran.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 28 de marzo, 8:00 pm, y domingo 29 de marzo, 12:00 horas

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata | Cierre de temporada

La OJUEM, interpreta dos obras de Ludwig van Beethoven con la dirección de su titular, José Areán, se escucharán el Concierto para violín, violonchelo y piano en do mayor, Op. 56 y la Sinfonía núm. 3 Heroica.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 29 de marzo, 6:00 pm

Música UNAM ı Foto: Especial

8. Homenaje Jaime Sabines en su Centenario

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INBAL rendirán homenaje al poeta Jaime Sabines con motivo de los cien años de su nacimiento. Con diversas actividades se recordará al escritor chiapaneco (1926–1999), cuya obra continúa acompañando a generaciones de lectores.

La Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes será el escenario del conversatorio 100 años de Jaime Sabines, donde el poeta Homero Aridjis, la promotora cultural Pilar Jiménez, el poeta chiapaneco Efraín Bartolomé, la crítica literaria argentina Mónica Mansour y el historiador y dramaturgo David Anuar reflexionarán sobre la obra del poeta que puso palabras al amor, a la vida y a la muerte, cuya voz permanece viva en cada verso. Este conversatorio será el domingo 29 de marzo a las 12 horas, con entrada libre para todo público.

Jaime Sabines es un poeta entrañable para las y los lectores y una figura fundamental de la literatura del siglo XX en México y América Latina. Nacido el 25 de marzo de 1926 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, su poesía se caracteriza por un lenguaje directo, coloquial y profundamente emotivo, que aborda temas como el amor, la muerte, la vida cotidiana y la condición humana. Entre sus libros más conocidos se encuentran Horal (1950), La señal (1950), Tarumba (1956), Yuria (1967), el célebre poema Algo sobre la muerte del mayor Sabines (1973), No es que muera de amor (1981) y La luna (1988).

A lo largo de su trayectoria recibió diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Xavier Villaurrutia (1972), el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura (1983) y la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República (1994).

Dónde: Sala Manuel M. Ponce. Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Cuando: Domingo, 29 de marzo a las 12 horas. Entrada libre para todo público

Homenaje Jaime Sabines en su Centenario ı Foto: Especial