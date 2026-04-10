Isabel Allende: En EU está censurada La casa de los espíritus y es un honor

A unos días de que se estrene la serie basada en el libro La casa de los espíritus (1982) en Amazon Prime, la reconocida escritora chilena Isabel Allende afirmó que la obra no se ha escapado de las políticas restrictivas en Estados Unidos, donde radica actualmente. Es uno de los títulos censurados en aquel país.

“Se está censurando lo que se enseña en las universidades, en las clases, en los colegios. Están censurando la mitad de la historia de este país, todo lo que tenga que ver con raza, con la lucha de los trabajadores. Algunos libros también; La casa de los espíritus está censurada en varios estados. Lo que me parece un honor, por algo será”, dijo ayer en conferencia de prensa virtual ante más de 180 medios acreditados de España, América Latina y Estados Unidos.

El Dato: Ha vendido más de 80 millones de ejemplares de sus obras. Entre sus libros están Paula, La isla bajo el mar, Violeta y El viento conoce mi nombre.

Reconoció que al escribir La casa de los espíritus realmente no estaba consciente de lo que hacía ni la repercusión que tendría, pues no tenía ningún contacto con el mundo editorial ni literario.

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“Fue realmente algo dictado casi desde el más allá. No sé cómo pasó. Nunca más he tenido esa inocencia para escribir, porque no tenía idea de lo que era la industria del libro. No sabía que los libros se enseñan, que se desmenuzan. Nunca había leído una crítica literaria, ni asistido a un curso, ni a una clase, ni a un taller. Era nada más el afán de contar”, compartió Isabel Allende sobre este libro, el cual consideró que nació del “exilio, de la nostalgia, del deseo de recuperar lo perdido”.

Contó que ser autora en aquella época significó enfrentarse a un mundo en el que las mujeres estaban en clara desventaja y relegadas.

“(Estaba) la falta de respeto, la competencia totalmente desleal con escritores masculinos que tenían menos disciplina y menos talento, sin ninguna duda”, recordó.

En la conferencia de prensa también habló de su más reciente obra, La palabra mágica. Una vida escrita (Penguin Random House/Plaza&Janés, 2026), que se publicó ayer de manera simultánea en España, América Latina y Estados Unidos, en español, para después llegar en el idioma inglés, el próximo mes de septiembre. En ésta, reflexiona sobre el papel que ha tenido la escritura en su vida, además de compartir que esa labor no es sólo un oficio, sino una forma de vida.

“El propósito de este libro es quitarle el miedo a la gente. No sólo a escribir, sino que a leer”, expresó.

Compartió que el acto de escribir consiste en tener “una habitación propia”, no física, sino dentro de uno mismo y en el silencio para “convocar a los espíritus, a los personajes, a las historias, a la memoria”.

Isabel Allende reconoció que sigue “escribiendo con el mismo impulso, instinto, intuición”, pero es “más severa en la corrección. Después de que el libro está terminado, entra el crítico feroz; voy línea por línea”.

La escritora también contó parte de su rutina a la hora de embarcarse en una nueva historia. “Empiezo todos mis libros el 8 de enero, y cada día, menos el domingo, me siento desde temprano a escribir. Y eso es lo que trato de decir en este libro, que si lo que tú quieres es escribir o dedicarte a cualquier trabajo creativo, la inspiración y el talento están fantásticos, pero sin la disciplina no llegas a hacer nada”, expresó.

Isabel Allende aseguró que escribir es algo que le sigue apasionando y ocupa todo su tiempo, principalmente ahora que considera tener una vida sin ninguna preocupación.

“Lo único que hago es escribir, jugar con mis perros, amar a mi marido y eso es todo. Una vida muy simple”, dijo.

La palabra mágica. Una vida escrita

Autora: Isabel Allende

Género: Ensayo/Memorias

Editorial: Penguin Random House/Plaza&Janés