Los bailarines de Aterno, en los preparativos en la CDMX.

Es una tarde a días previos al debut de la compañía Aterno en el Palacio de Bellas Artes. Los bailarines y el coreógrafo César Brodermann repasan las observaciones de la reunión pasada. “Sientan el cuerpo del otro, su corazón”, “se tiene que sentir más la vibración y luego te lanzas”, “no se esperen para disfrutarlo” son algunas indicaciones que les hace el creador de Traslado permanente, pieza que presentarán.

Para César Brodermann es más que un ensayo: “Lo que más me gusta es activar los estados físicos y emocionales de ellos”, confiesa a La Razón.

Aspectos de Traslado permanente, un ensayo de estados físicos y emocionales ı Foto: Carlos Alvar|La Razón

Y es que Traslado permanente, que se presenta el próximo jueves a las 20:00 horas, aborda cómo las fronteras físicas y emocionales nos dividen y nos impiden vivir en comunidad. Pero también habla de lo que pasa cuando cruzamos esos muros. Es justo lo que quiere que transmitan los bailarines, y por eso hace énfasis en las sensaciones, como cuando les pide disfrutar desde el inicio de la pieza.

César Brodermann posa para Carlos Alvar. ı Foto: Carlos Alvar|La Razón

“No habían entrado emocionalmente a este espacio de euforia, éxtasis, extrema felicidad. En la segunda parte de la obra estamos hablando de esta utopía colectiva, en la que planteamos: ¿qué pasaría si no hubiera fronteras? ¿Cómo nos conectaríamos? Es una emoción que, al no existir, debe transmitir lo que significa vivirla. Es que se den el permiso de entrar a este mundo”, comenta.

Aspectos de Traslado permanente, un ensayo de estados físicos y emocionales ı Foto: Carlos Alvar|La Razón

Más que repetir secuencias de performance dancístico, César Brodermann ve los ensayos como “un proceso de entrenamiento” y “una oportunidad para aprender algo nuevo, para explorarnos”.

El desafío no sólo es emocional, el coreógrafo también está consciente de que es una obra “radicalmente intensa físicamente”. El trabajo implica que parezcan un “ChatGPT con sentimientos”, dice Alex Corzetti.

Aspectos de Traslado permanente, un ensayo de estados físicos y emocionales ı Foto: Carlos Alvar|La Razón

“Siento que la diferencia entre ChatGPT, es que nosotros sí sentimos. No tienes idea de todos los datos, la información, lo que está pasando durante la obra. A veces me pregunto en qué momento el cuerpo, la mente, el corazón, nos hacen seguir”, comparte.

Alex Corzetti resume Traslado permanente “como un gran reto de resistencia, de fuerza, de memoria y de ver hasta dónde llega tu cuerpo”.

Aspectos de Traslado permanente, un ensayo de estados físicos y emocionales ı Foto: Carlos Alvar|La Razón

Lo anterior lo comparte Michelle Temoltzin, para quien el trabajo de César Brodermann “es muy retador, no sólo de manera corporal, sino porque requiere de una vulnerabilidad y de una entrega total”.

En esta ocasión, Traslado permanente añade otro reto, pues a diferencia del estreno de hace dos años, el muro que formaba parte de la escenografía ya no está estático. La experiencia cambia.

“Siento que le da menos poder tener un muro fácil de mover, hasta metafóricamente es más claro, necesitábamos el formato teatral para entender que el otro muro se puede empujar solito”, comparte el coreógrafo.

Aspectos de Traslado permanente, un ensayo de estados físicos y emocionales ı Foto: Carlos Alvar|La Razón

Respecto a los temas que se abordan en la pieza, Michelle Temoltzin habla de la importancia de crear comunidad. “La primera frontera que tendríamos que romper es la que tenemos con el otro y generar este sentido de colectividad”.

Sobre debutar en Bellas Artes, Aislinn Jiménez comparte: “Todavía no me cae el 20. Es un gran privilegio”. Para Alex Corzetti, ligándolo con la pieza que presentarán, es “un cruce de fronteras muy grande”. Y Michelle Temoltzin lo resume así: “Me siento agradecida, porque es una compañía muy joven, pero también llegar ahí es resultado de todo el trabajo que se ha hecho en cuatro años”.

Traslado permanente

Cuándo: 9 de julio

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes

Horario: 20:00 horas