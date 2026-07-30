Elisa Carrillo defiende Danzatlán pese a los recortes

La novena edición del Festival Internacional de la Danza, Danzatlán llegará del 13 al 16 de agosto al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, con una programación gratuita encabezada por Elisa Carrillo y figuras de algunas de las compañías más importantes del mundo. Sin embargo, detrás del anuncio oficial en conferencia, quedó al descubierto una realidad que la propia bailarina no ocultó: el proyecto ha tenido que adaptarse a una reducción presupuestal que limitó parte de su crecimiento.

Aunque evitó hablar de una crisis, Elisa Carrillo reconoció que el festival ya no puede desarrollar el mismo número de actividades internacionales ni extender su presencia como en sus primeros años.

“Claro que uno desea que el festival tenga más apoyo, que podamos llevar a más artistas, compañías profesionales y que hubiera seguido creciendo. Me gustaría que la gala estuviera en más espacios y que pudiéramos hacer muchas más cosas”, expresó.

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La artista, considerada la mexicana con mayor proyección internacional dentro del ballet clásico, insistió en que el mayor desafío no es únicamente mantener vivo el encuentro, sino conservar el espíritu con el que nació.

“Estoy contenta de que, a pesar de la situación, seguimos adelante. Hay otras prioridades que atender y yo agradezco que el festival continúe, pero espero y confío que en el futuro podamos volver a tener las posibilidades que existían al inicio”, afirmó.

La también directora artística de la John Cranko Schule confirmó que, desde su salida de la Compañía Nacional de Danza, dejó de existir comunicación con la Secretaría de Cultura federal, aunque aseguró que mantiene la disposición para colaborar cuando sea necesario.

“Por mi parte siempre voy a estar abierta para apoyar. Ellos saben que, si necesitan algo, siempre estaré ahí, pero desde mi salida no ha habido ningún contacto”, dijo.

Más allá del festival, la bailarina aprovechó para hacer un diagnóstico del panorama nacional de la danza. Aseguró que talento sobra, pero las oportunidades siguen siendo insuficientes.

“Llevo años luchando para que realmente crean en la danza. Hay mucho talento en México, pero falta apoyo, trabajo y falta que la iniciativa privada participe. Muchos bailarines tienen que salir del país porque aquí no existen suficientes espacios para desarrollar con éxito una carrera profesional”, señaló.

“La gente no conoce el poder de la danza porque no ha tenido oportunidad de vivirla. Cuando el público descubre todas sus formas, entiende que no es algo lejano. Necesitamos acercarla al público para que también crean en ella”, afirmó.

Sobre el futuro de Danzatlán, descartó considerarlo un proyecto en crisis.

“Danzatlán sigue vivo. La calidad artística permanece intacta. Yo me adapto a las circunstancias porque sé que el público nos espera. No soy alguien que se da por vencida”, subrayó.

Frente a las críticas por la reducción del presupuesto, que pasó de 7.5 a cerca de 4 millones de pesos, la secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Carrasco, defendió la estrategia gubernamental y aseguró que los recursos ahora alcanzan a más comunidades y disciplinas.

“No es que se haya disminuido el apoyo a la cultura; estamos atendiendo más sectores culturales y llevando actividades a más mexiquenses. Danzatlán continúa siendo una joya para el Estado de México”, declaró.

La Gala Elisa y Amigos 2026 presentará a los bailarines Tatiana Melnik y Motomi Kiyota, del Ballet Nacional de Hungría; y a Fumi Kaneko y Vadim Muntagirov, del Royal Ballet de Londres, entre otros.

Otra de las actividades será de la compañía Academia de Danza del Bosque, la cual escenificará El Lago de los Cisnes, dirigida por Blanca Estela Bautista Rivera.