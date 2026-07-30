Premian historia sobre la explotación laboral en Perú

LA HISTORIA de explotación laboral en una hacienda vinícola de Ica, Perú, fue galardonada en la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat. Se trata de la obra Donde el agua trabaja, del escritor peruano David Silva Rojas, quien con este texto quiso responder qué lleva a una persona a soportar “tanto dolor, cansancio o incluso la humillación sin abandonar un trabajo”, en palabras del autor distinguido.

La novela se alzó entre dos mil 204 manuscritos procedentes de 22 países de cuatro continentes. El jurado, presidido por la escritora Cristina Rivera Garza, destacó que la obra ganadora “construye la atmósfera opresiva de la explotación laboral, la vulnerabilidad y la relación desigual entre trabajadoras y capataces con un lenguaje sutil, oraciones breves, como el goteo de los regadores en las viñas, sin caer nunca en la tentación del panfleto ni la declamación”.

En la ceremonia de premiación, que tuvo lugar ayer en la Ciudad de México, la también autora de El invencible verano de Liliana resaltó la manera en que David Silva Rojas usa de manera magistral los silencios, convirtiéndose en lo “más elocuente de la novela”.

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“El silencio como lazo entre la narradora y la única amiga que hace en el trabajo, el silencio ante las injusticias de los capataces, el silencio extendido como una mancha voraz, como si toda la novela estuviera dicha bajo el agua”, comentó.

Por su parte, David Silva Rojas, quien no pudo acudir de manera presencial a la premiación y se conectó de forma virtual, compartió que un poco el punto de partida de esta historia fue una frase que le dijo una trabajadora agrícola: “Aquí pasan muchas cosas que nadie cuenta”. Este comentario le llegó cuando terminaba una investigación sobre la trata de personas en su país natal.

Comenzó a recabar y escuchar las historias de los trabajadores, pero encontró que el artículo que escribía no alcanzaba a dimensionar el miedo, el cansancio y los pequeños gestos de solidaridad.

“Al terminar, entendí que la verdadera pregunta nunca había sido el trabajo, sino aquello que lleva a una persona a soportar día tras día. Madres que desean que sus hijos puedan estudiar, hijas y hermanos que migran para ayudar a sus familias, personas que sacrifican parte de su propia vida para ofrecer un futuro mejor a quienes aman, que resisten porque alguien las espera del otro lado de ese enorme esfuerzo que hacen”, externó.

El premio está dotado de 20 mil euros y contempla la publicación simultánea de la obra ganadora en México, Colombia, Argentina, Perú y España. A partir de septiembre empezarán una gira que recorrerá Medellín, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Ica, Madrid, Barcelona, Guadalajara, Ciudad de México y Oaxaca.

Con este galardón, externó Guillermo Quijas, director general de Almadía, se busca crear espacios que impulsen la literatura.

“Este premio quiere sumarse a ese conjunto de iniciativas, ferias, librerías, festivales y otros proyectos editoriales, que han fortalecido un ecosistema diverso y comprometido con los libros”, concluyó.