Carnaval Barroco llega con humor y acrobacia a Morelia

LOS ARTISTAS, el fin de semana en el Teatro Matamoros.

En Morelia, Michoacán

El escenario del Teatro Matamoros de Morelia, Michoacán, se transformó, por dos noches, en una calle veneciana del siglo XVII, con bufones, doncellas, personajes enmascarados y malabaristas que desataron la risa y la sorpresa entre las decenas de asistentes que gozaron y aclamaron el espectáculo Carnaval Barroco, que el conjunto francés Le Poème Harmonique presentó como parte del Festival de Música de Morelia.

Elegantes personajes que parecían salir de una pintura, objetos que se movían solos y transitaban por el escenario, así como trucos de magia imposibles, fueron parte de un show que combinó música, ópera, teatro y circos.

Con dos presentaciones el pasado fin de semana, Carnaval Barroco ofreció además una selección musical muy diversa, incluyó desde composiciones de Maletti, Il Fàsolo y Claudio Monteverdi hasta melodías populares italianas de la tradición popular que sonaban en las calles y los palacios del Cinquecento.

El Tip: Otra de las presentaciones destacadas del fin de semana fue la de la agrupación Affinity Quartet.

Durante la conferencia de prensa realizada previo a la presentación, el director Vincent Dumestre explicó que este espectáculo tuvo sus inicios en una investigación sobre el origen de la música y las artes circenses. Le Poème Harmonique analizó documentos relacionados con las prácticas circenses de hace 400 años.

Sobre su llegada a la capital michoacana, Igor Bouin, uno de los artistas de la compañía, aseguró que la sensación de presentarse en un sitio patrimonio de la humanidad y que destaca, justamente, por su arquitectura barroca es inigualable y aporta un plus a los ánimos.

“Estar aquí es magnífico, nos sentimos muy emocionados al llegar y el hecho de estar aquí le da mucho sentido a nuestra propia existencia, esperamos estar a la altura de esta ciudad”, dijo a La Razón.

Le Poème Harmonique ofreció una interpretación única, pues algunos personajes hablaban español e incluso usaban expresiones muy mexicanas.