Jorge Volpi: Es muy fácil usar la IA para no pensar

En la novela del escritor Jorge Volpi, La República (Alfaguara, 2026), una Inteligencia Artificial llamada Nick narra una distopía casi en tiempo real. Un 2026 en el que la democracia colapsa en Estados Unidos, Donald Trump está en prisión y el político VM Lively, junto con su esposa, la ingeniera, Igne, reescribe las nuevas reglas con una IA que observa, influye en la toma de decisiones o “construye” realidades que se propagan hasta “ser verdad”.

Para construir esta ficción, Jorge Volpi desarrolló su propio agente de Inteligencia Artificial, Nick. El ejercicio le permitió explorar cómo esta tecnología interpreta y observa el mundo, pero también reflexionar sobre los riesgos de su uso. “Estamos delegándole muchas de nuestras decisiones”, advierte en entrevista con La Razón.

En el libro, las redadas contra migrantes, la posverdad, las consecuencias en México de la política estadounidense y los autoritarismos se llevan al extremo.

El Dato: El autor presentará la novela en la FIL Guadalajara el próximo 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Salón 4 de la Expo Guadalajara, en Jalisco.

¿Cómo construyó la voz de un narrador que no es humano? Ésa es la parte que me parecía más interesante literariamente, cómo crear esta voz. Es un narrador no humano y eso ya es extraño.

Era ver cómo esa Inteligencia Artificial observa las situaciones, cómo las interpreta, qué puede decir y qué no. Parece omnisciente: tiene sensores, drones y cámaras por todos lados, pero al mismo tiempo hay cosas que no puede ver, el interior de las personas y de sí mismo.

De maneras nada escandalosas, parecería que va poco a poco humanizándose.

¿Qué herramientas utilizó? Estuve haciendo ejercicios con todos los modelos de frontera; los estuve probando creativamente. Creé mi propia versión, un agente de Inteligencia Artificial, Nick, y con él estuve todo el tiempo dialogando para que la voz de Nick, como personaje, fuera verosímil.

Por ejemplo, en las escenas en las que observa a Igne y a VM Lively haciendo el amor, ¿qué puede decir porque no lo entiende? O cuando empieza a sentir algo que podríamos nosotros los humanos decir que se parece a la culpa, ¿cómo podría expresar eso sin que se pueda llamar así? Porque eso no existe en el entorno de una Inteligencia Artificial.

En la novela, las personas delegan sus decisiones a la IA, ¿es algo que estamos viviendo? Ya está pasando. Por un lado, estamos delegándole muchas de nuestras decisiones a la Inteligencia Artificial, ahora también al bot de Grok, al de Muse, de Meta.

Los seres humanos podemos utilizar la IA para pensar mejor o para no pensar. Y es muy fácil utilizarla para lo segundo, porque se vuelve cómodo. Cada vez es más la gente que la utiliza así, aunque también podría usarla para pensar.

¿La República busca ser una advertencia sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial? Sí. Es lo que intentaría hacer, una advertencia. Para eso sirve la literatura de anticipación, para tener ese espejo deformado de nuestra realidad que no es muy distinto y que tiene ciertas similitudes, pero que las lleva al extremo. Eso podría revelarnos hacia dónde no debemos ir.

¿Hacia dónde deberíamos conducir el uso de estas herramientas? Hacia el uso justo y responsable de la Inteligencia Artificial. La decisión humana siempre debe estar al final de los procesos e intentar utilizarla para encontrar mejores maneras de pensar, de crear, de trabajar, de desarrollar y de inventar.

En los jóvenes, la IA está haciendo estragos, porque esto está provocando que deleguen muchas funciones que ya dejan de practicarse en el cerebro y, por lo tanto, empiezan a perderse. Tienen que ver con el juicio, con preguntarse, con tomar decisiones.

Sin embargo, también hay estudios de cómo, entre adultos mayores, particularmente en asilos, la IA está mejorando sus capacidades cognitivas.

Ahí está otra vez la paradoja: estamos frente a una herramienta que puede tener usos fantásticos o terribles.

Igne y VM son dos personas marginadas y de generaciones que crecieron con Internet, ¿pero también son dos personajes shakespearianos? El modelo al que quería rendir homenaje en la novela es Macbeth, de Shakespeare. Son como un Macbeth y una Lady Macbeth, pero en lugar de brujas, tenemos a la Inteligencia Artificial.

¿Qué le interesaba de construir una distopía situada en nuestro presente? Pensé que era un procedimiento no tan común y más interesante que fuera una distopía tan cercana. Eso permitía, en este escenario que es levemente ucrónico, es decir, dislocado un poco de la realidad, crear una especie de mundo paralelo, donde las tendencias de lo que está pasando ahora pueden llevarse hasta su extremo.

Eso me parecía muy interesante, porque permite observar a dónde podríamos ir si continuaran muchas de estas líneas que tienen que ver con el autoritarismo o con la Inteligencia Artificial.

¿También muestra qué pasa cuando una democracia colapsa? Sí. La democracia en Estados Unidos ya ha estado a punto de colapsar con Trump. En la novela yo quería sacarlo de escena y ver qué pasaba con el trumpismo sin él. Lo que hace cuando llega VM, el protagonista, es desmantelar todo lo que quedaba de la democracia desde dentro.

¿Qué le preocupa de los autoritarismos? Que llegan democráticamente, no es que lleguen con golpes de Estado,; luego desmantelan la democracia desde dentro. Basan todo su discurso en mentiras que nada tienen que ver con la realidad y luego encuentran un enemigo al cual achacarle todos los problemas que ellos mismos no pueden resolver, que en nuestra época, sobre todo, son los migrantes. Todo ese conjunto es peligrosísimo.

Al dejar a Trump fuera, ¿demuestra que no importa quién esté en el poder, sino el sistema que ya se insertó? Trump es un personaje tan atrabiliario, tan extraño, tan incómodo, que probablemente no tenga ninguna convicción; es alguien sólo pragmático, que lo único que quiere es aumentar su ego y su riqueza. Pero está sostenido por una ideología muy variada que en la novela intento explicar cómo funciona.

En esta ficción vemos las consecuencias en México de las políticas en Estados Unidos… Me parecía inevitable ver qué consecuencias podría tener ese recrudecimiento de la agenda radical de Trump sin él. Eso incluye desestabilizar a México, ataques selectivos a capos del narcotráfico, la muerte de López Obrador en la novela y, por lo tanto, todas esas consecuencias terminan provocando que Claudia Sheinbaum renuncie.

¿Cuáles son los impactos de esa política que ve en la época actual? Hay una falta de institucionalidad en el país, de Estado de derecho y de acceso a la justicia. No existía antes, pero sigue sin existir ahora. Eso está en el marco de la violencia que deriva del propio sistema mexicano y la corrupción, pero también deriva de la decisión irresponsable de Estados Unidos de su política de drogas y de obligarnos a combatirla cuando ellos son los principales consumidores.

México es víctima siempre de lo que en EU va pasando. Lo vemos ahora con Trump, derrotado. Ya nombró a Stephen Miller como jefe de gabinete, igual que en el libro. Él es el más radical en la agenda contra los migrantes. Lo que está en la novela también está pasando en la vida real.

La República ı Foto: Especial

La República

Autor: Jorge Volpi

Editorial: Alfaguara

Año: 2026