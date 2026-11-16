CelloGayageum comparte la tradición musical coreana

En Morelia, Michoacán

El encuentro entre Oriente y Occidente tendrá hoy como protagonistas al violonchelo y al gayageum —instrumento tradicional de Corea del Sur— con la presentación de CelloGayageum en el Festival de Música de Morelia (FMM), a las 19:00 horas, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad michoacana.

En entrevista con La Razón, los músicos Sol Daniel Kim (violonchelo) y Dayoung Yoon (gayageum) comparten que, si bien la cultura coreana ha generado un mayor interés a través del K-Pop o los K-Dramas: la música tradicional “posee un valor artístico único” que va más allá de lo que llega de manera masiva a las naciones. En su caso, su proyecto binacional, él, originario de Austria y ella, de Corea del Sur, “consiste en descubrir algo nuevo a través del encuentro de dos mundos musicales diferentes”.

770 Pesos es el costo de los boletos para el concierto

¿Qué representa el gayageum para la identidad cultural de Corea del Sur y qué significa llevarlo a escenarios internacionales? El gayageum ha sido una pieza fundamental de la vida musical coreana, abarcando desde la música de corte hasta las tradiciones populares. Representa un legado cultural profundamente arraigado, pero también un medio para expresar emociones e ideas que son relevantes hoy en día.

Llevar el gayageum a escenarios internacionales nos permite compartir una faceta de la cultura coreana que, tal vez, el público desconozca. Sin embargo, no nos limitamos a presentar algo histórico ni a preservarlo al estilo de un museo. Consideramos que la tradición es algo vivo. Al crear música nueva, esperamos demostrar que el patrimonio musical coreano puede seguir evolucionando, dialogar con otras culturas y encontrar su lugar en el mundo contemporáneo.

¿Cuál ha sido el mayor desafío para lograr que ambos instrumentos dialoguen? Uno de nuestros mayores retos ha sido encontrar el equilibrio adecuado entre los instrumentos, tanto en el plano musical como en el acústico. El violonchelo tiene un sonido potente y sostenido; por el contrario, el gayageum produce uno más delicado que se desvanece de forma natural.

¿Creen que su música puede servir como medio para preservar y transmitir el patrimonio cultural coreano entre las generaciones más jóvenes? Sin duda. No obstante, consideramos que preservar el patrimonio cultural no implica necesariamente reproducirlo tal cual era en el pasado. La tradición puede mantenerse viva mediante la creatividad, la experimentación y la disposición a explorar.

Las generaciones más jóvenes suelen mostrar mayor interés por una música que perciben como relevante para sus propias vidas. Al combinar el gayageum con el violonchelo y crear composiciones originales, esperamos acercar los instrumentos tradicionales coreanos a un público que, de otro modo, tal vez nunca llegaría a conocerlos.

Nos gustaría que la gente comprenda que la música tradicional no es algo lejano ni anticuado. Es algo que todavía puede inspirarnos, conmovernos y formar parte de nuestras vidas hoy en día.

Corea del Sur goza de una enorme presencia internacional, impulsada por los K-Dramas y el K-Pop. ¿Cómo creen que esta visibilidad podría abrir espacios para expresiones musicales tradicionales? La popularidad internacional de la cultura coreana ha generado una oportunidad increíble para que personas de todo el mundo sientan curiosidad por Corea, más allá de lo que ya conocen.

Consideramos que la música tradicional posee un valor artístico único y no depende necesariamente de la popularidad del K-Pop para ser apreciada. Nuestro objetivo es crear música que tenga entidad propia, independientemente de si el público está familiarizado o no con la cultura coreana. Quizás la posibilidad más emocionante sea que alguien acuda a nuestro concierto por interés en Corea, pero se marche con una auténtica apreciación por el gayageum y una experiencia musical totalmente nueva.

¿Qué les gustaría que el público mexicano descubriera sobre la cultura coreana? Nos encantaría que descubriera que la música tradicional coreana no es sólo algo histórico, sino algo que sigue evolucionando y expresando las emociones de las personas que viven hoy en día. Al mismo tiempo, nos interesa mucho descubrir más sobre las tradiciones musicales mexicanas. Este país posee un patrimonio musical increíblemente rico, y nos encantaría aprender más sobre sus instrumentos tradicionales, sus estructuras rítmicas y la forma en que la música se vincula con la vida cotidiana y la identidad cultural.

¿Qué tipo de instrumento o expresión musical mexicana les resulta más fascinante? Especialmente la combinación de la vihuela y el arpa jarocha, así como el carácter musical distintivo que crean juntas. Nos resulta muy atractivo el juego entre sus cualidades rítmicas y melódicas.

También nos conmueve profundamente la tradición mexicana de honrar y llorar a los difuntos. “La Llorona”, por ejemplo, conlleva una tristeza profunda y una intensidad emocional que resuena con fuerza en nosotros. En muchos sentidos, su profundidad emocional nos recuerda al concepto coreano de “han”, que abarca una pena profunda, anhelo y el dolor de experiencias no resueltas.

Recital

Cuándo: 16 de noviembre

Dónde: Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Morelia, Michoacán

Horario: 19:00 horas