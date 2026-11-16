Exigen frenar subasta de obra de Frida Kahlo atribuida a la Casa Azul

Lienzo Congreso de los pueblos por la paz, de la artista mexicana Frida Kahlo. Se venderá el martes en NY, Estados Unidos.

La obra de la artista mexicana Frida Kahlo, Congreso de los pueblos por la paz, óleo sobre masonite, de 1952, del cual hace un año la gestora cultural Hilda Trujillo denunció que fue parte del acervo de la Casa Azul y “no se entiende cómo y por qué” salió del recinto, se subastará en Christie’s el próximo martes con un precio estimado de entre dos y tres millones y medio de dólares, por lo que el Colectivo Defendamos la Colección Gelman exigió frenar la puja y pidió a las autoridades su intervención.

“El Colectivo Defendamos la Colección Gelman manifiesta su preocupación por la subasta de la pintura Congreso de los pueblos por la paz, de Frida Kahlo, que la casa Christie’s ofrecerá el próximo martes en su Subasta nocturna del siglo XX.

2 Óleos fueron los que se denunciaron en el presunto saqueo

“La obra forma parte del legado que Diego Rivera dejó al ‘Pueblo de México’ en 1957 y exige a las autoridades culturales intervenir para impedir la venta”, dijo ayer en un comunicado.

Los inconformes aseguraron que este caso “confirma una tendencia: lo que parecía una excepción, la salida indefinida del país de obras con declaratoria de Monumento Artístico con la anuencia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, empieza a ser la regla”.

El colectivo ciudadano agregó que, en el caso de la obra de la pintora Frida Kahlo, “las autoridades ‘se hacen de la vista gorda’ ante lo que describen como un claro delito contra la propiedad de la nación”.

Hilda Trujillo, quien dirigió los museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo durante 18 años, elaboró un inventario de las obras y objetos que se encontraban en la Casa Azul cuando se constituyó el fideicomiso que quedó bajo la tutela del Banco de México.

“En ese inventario aparece claramente registrada la pintura al óleo sobre masonite Congreso de los pueblos por la paz. El listado original está notariado y establece que ‘bajo ningún motivo ni pretexto’ los objetos del patrimonio podrían ser extraídos de los recintos’, detalló en el documento el colectivo.

En la denuncia pública que hizo el año pasado Hilda Trujillo, la promotora cultural explicó que la pintura aparece en el listado catalogado por Diego Rivera con el número A.F.18.

“En la lista de 2011, se dice que pertenece a la colección de la galerista Mary-Anne Martin; en 1988, Helga Prignitz Poda, en el Catálogo Razonado, atribuyó la propiedad a Ramis Barquet, de Nueva York (Estados Unidos). En 2020, nuevamente esta pieza fue puesta en venta en una casa de subastas”, detalló la exdirectora.

En ese amplio documento que compartió con medios de comunicación nacionales e internacionales, cuestionó por qué ésta y otras piezas no estaban en la Casa Azul y habían aparecido en distintas pujas en el extranjero.

En entrevista con este diario en aquella ocasión comentó: “Debería (investigarse), ahí dice claramente cuál es la galería que lo vendió (el cuadro Congreso de los pueblos por la paz, de Frida Kahlo) en Nueva York. Mary-Anne Martin, una galería muy prestigiada, es la que sigue vendiendo, porque tiene las piezas. ¿Quién se las vendió? Debería entrar la FGR, Interpol. México debe pedirlo”.

De acuerdo con la página de Christie’s, la procedencia de la obra de Frida Kahlo es la Galería Ramis Barquet, afincada en Nueva York, Estados Unidos, la cual la adquirió de una colección privada en una subasta de Sotheby’s, el pasado 29 de junio de 2020. Además, detalla que la pieza se exhibió en México en la Galería de Arte Contemporáneo en 1953 y entre 2003 y 2004 formó parte de una exposición que albergaron algunos museos japoneses, incluido el de Arte Bunkamura.

Sobre dicha denuncia, el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo señaló que “los dichos eran infundados, erróneos y carecen de evidencia verificable”. Aunque no brindó mayor información sobre si dichas piezas pertenecieron o no al recinto.