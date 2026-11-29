Guadalajara, Jalisco. — El escritor británico-estadounidense Salman Rushdie creció en una familia en la que los libros eran sagrados. Si un libro caía al suelo, se tenía que levantar y pedirle perdón. Sin embargo, tiempo después le tocó ver que quemaban las obras de su autoría, cuando el ayatolá Ruhollah Jomeini, entonces líder supremo de Irán, consideró que su libro Los versos satánicos insultaba al profeta Mahoma.

Tras esa experiencia y al vivir bajo asedio, señaló que “no hay mayor error que la quema fanática de libros, porque justo eso reconoce el poder de los mismos, ya que consideran que, si eran tan importantes, debían ser quemados; cuando quemaron los míos, yo nunca me sentí poderoso”.

“La gente que ataca los libros no lee libros”, afirmó la tarde del sábado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), donde acudió por tercera ocasión, pero esta vez bajo un estricto protocolo de seguridad que implicó que, a los 550 asistentes, personal les revisara mochilas y bolsas, incluso con detectores de metal, antes de ingresar al Auditorio Juan Rulfo.

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El asunto no era menor, pues hace cuatro años, el escritor Salman Rushdie fue apuñalado en 12 ocasiones, mientras se encontraba en una conferencia literaria en Nueva York, Estados Unidos. Como consecuencia de la agresión perdió un ojo.

Desde que ha sido amenazado tras la publicación de Los versos satánicos, compartió que “lo único que podía hacer era seguir escribiendo libros”.

“La mayor parte de mi vida como escritor se ha dado después de ese suceso”, dijo, pero también señaló que espera que vean su obra por lo que es y no por las amenazas que ha recibido.

Compartió que después del atentado que sufrió en 2022 y tras la publicación de Cuchillo, en el que relata su intento de asesinato, ahora ha podido regresar a la ficción con el libro La penúltima hora, que presentó ayer junto a Jesús Silva-Herzog Márquez.

“Consideró que ahora escribe “más como un acto de descubrimiento”. Siente que su manera de acercarse a esta práctica literaria se parece más a la de un músico de jazz.

Ve con esperanza el futuro en EU

Salman Rushdie señaló que ve con optimismo el futuro de Estados Unidos, tras la derrota del partido republicano en las pasadas elecciones legislativas, que significó la pérdida del control en el Congreso del presidente Donald Trump.

“Hay vientos de cambio; Estados Unidos cambiará a partir de enero cuando se instale el nuevo Congreso. Espero que se extienda a otros países”, comentó.

Por otra parte, celebró que los libros sigan siendo fundamentales y, como prueba de ello, mencionó la convocatoria que tiene la FIL de Guadalajara.

“Con mucha frecuencia se dice que los libros son un tema aburrido, pero vean aquí, hay miles que vienen a Guadalajara, que van a París, que también van a la feria de Frankfurt”, expresó y enseguida el público le aplaudió.

Al final firmó algunos autógrafos, aunque fueron pocos los afortunados. También esa actividad requirió una logística especial que implicó que hubiera guaruras resguardándolo, al igual que durante la presentación del libro.

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FGR