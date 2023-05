Día de Star Wars, El imperio contraataca a través de 40 relatos

Que mejor manera de celebrar el Día de Star Wars que desde la que es considerada la mejor lograda de las películas del Universo Cinematográfico más famoso y significativo, El imperio contraataca, pero desde la lectura del libro Star Wars, El imperio contraataca, desde otro punto de vista.

Escritores como Mike Chen, Zoraida Córdoba, Austin Walker y Gary Whitta, entre otros, no sólo desarrollan los recovecos de la línea argumental principal, sino que a través de eso la enriquecen a nivel emocional y psicológico, haciendo explotar la mitología de la saga.

Nos encontramos con relatos que por un lado se sumergen en la mente de personajes protagonistas en la pantalla grande, dígase Yoda, y que en este caso a través de una introspección se estructura en párrafos que aterrizan con frases conectadas directamente a los hechos de la película, revelando un curioso proceso que termina por darle una inesperada carga de significado a la frase “No, no lo intentes, hazlo”.

Cartel publicitario. Foto: Especial.

Y qué decir de los que narran los afanes del Emperador a la hora de hurgar en la mente y el corazón de Vader, para descubrir el secreto que alimenta las obsesiones de quien es su arma más contundente, evidenciando entre enunciados que transpiran intriga y violencia, el espíritu convulso de Anakin Skywalker que aún persiste tras un cuerpo donde colisiona lo orgánico y lo cibernético.

Por otro lado, la inmersión también se da en la cabeza de algunos personajes que sólo sirvieron en su momento para ilustrar los alcances de crueldad y poder, dando pie a un puñado de reflexiones que se amontonan en una fugaz y desencantada despedida de la existencia, de quien se encuentra como guiñapo suspendido en el aire al convertirse en el objeto de la ira del mismísimo Lord Vader.

Pero eso no es todo, al tratarse de escritos generados a partir de una película que hace múltiples recorridos por parajes de biodiversidad tan diversa, hay en algunos de ellos un clara tendencia a darle forma al comportamiento de la fauna en entornos extremos invadidos por el hombre debido a la guerra civil espacial. De pronto seguimos los pasos del Wampa que habría de eventualmente atacar a Luke Skywalker, para descubrir que su vida es un viaje tormentoso y solitario, o también nos encontramos con una exposición de espíritu científico sobre el ecosistema y los tauntauns.

Todo al margen de otros episodios que así como dejan al descubierto la naturaleza del terror que provocan los sistemas y estructuras imperiales tanto hacia los ciudadanos y adversarios, como al interior de sus propias filas; también dan fe del porqué figuras como la Princesa Leia, se volvieron legendarias no solo por las proezas en batalla, sino por su trato a quienes creían en la causa y seguían sus órdenes.

Por supuesto, lo anterior es sólo una pequeña muestra del cúmulo de pequeñas grandes historias que aquí son sacadas de las extrañas de Star Wars Ep. 5 El Imperio Contraataca, y son plasmadas en papel con innegable cariño y seductoras palabras, por escritores como Charles Yu -Interior Chinatown-, Zoraida Cordoba -Brooklyn Brujasseries-, Gary Witta -coautor de la historia que dio origen al guion de Rogue One-, Mike Chen -Hermandad- y Mark Oshiro -Hunters: Battle for the Arenaam-, entre otros. Lo publica Planeta Libros.