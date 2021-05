Museos pierden entre 50 y 70% de ingresos por la pandemia

Los recintos de México llegan hoy que se conmemora el Día Internacional de los Museos, con un riesgo de que 30 por ciento de-saparezca y con pérdidas económicas que van del 50 al 70 por ciento. Además enfrentan la pérdida de visitantes, pues no alcanzan el 30 por ciento de aforo permitido, apenas rozan el 10, así lo señaló a La Razón Sergio Rivera, presidente de la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos (AMA), que congrega a 31 instituciones de este tipo en el país.

“Los recintos mexicanos llegamos a este Día Internacional de los Museos 2021 con muchas problemáticas, no sólo en el sentido financiero. Las instituciones privadas hemos sufrido una pérdida de nuestros ingresos por la disminución en el número de visitantes, hay lugares que han tenido que despedir personas, otros suprimir gastos al mínimo indispensable”, detalló Rivera.

Lamentó que se hayan perdido recintos como el FotoMuseo Cuatro Caminos. “La afectación no ha sido mayor al 10 por ciento, pero estamos en una crisis muy severa, no es que la hayamos librado, 30 por ciento de los museos está en peligro de desaparecer”.

El lento retorno de los visitantes a estos espacios ha sido un duro golpe; por ejemplo, el Museo Memoria y Tolerancia, que anualmente recibía medio millón de visitantes, registra una caída de 90 por ciento comparado con 2019. En esta segunda reapertura ha tenido entre 500 y 800 personas en un fin de semana, cuando el aforo permitido en este lugar es de mil 250 personas por día. Mientras que el Franz Mayer, diariamente recibe entre 100 y 200 visitantes, pero su capacidad es de mil 300.

Debiera diseñarse una política de Estado con un respaldo real hacia los museos. Que por lo menos tuviéramos posibilidades mínimas de apoyos financieros

Sergio Rivera, Presidente de la AMA

“Los cierres de 2020 e inicios de 2021 nos han pegado en las finanzas, somos instituciones sin fines de lucro, parte de las entradas eran para mantener la operación, renovar la oferta cultural y subsistir. Tuvimos que replantear nuestros recursos museográficos para crear acciones que nos permitan seguir y generar otro tipo de ingresos, pero aun así no son suficientes”, dijo Minerva Pedraza, directora de Comunicación y Mercadotecnia del Museo Memoria y Tolerancia.

En ello coincide Alejandra de la Paz, directora del Franz Mayer: “En esta nueva reapertura poco a poco se van mejorando las condiciones, pero estamos trabajando al 30 por ciento de nuestro aforo, no hemos estado llegando a ese porcentaje, hemos recibido un promedio de 800 visitantes por semana. Sí necesitamos muchos apoyos en términos de difusión y promoción para hacer llegar este mensaje: el museo es un espacio seguro, que te vincula con el bienestar, la creatividad e innovación”.

Señaló que las pérdidas son amplias por la crisis sanitaria, ya que el Museo Franz Mayer ha registrado una disminución de más de dos tercios de ingresos por taquilla y renta de espacios.

Por este motivo, Sergio Rivera indicó que es necesaria una política pública para el rescate y apoyo de los museos, así como valorar su importancia.

“No sólo los museos privados o mixtos, también los que reciben financiamiento público, hemos vivido una situación de precariedad ya desde hace varias décadas, con la pandemia lo único que sucedió es que nuestra situación precaria se volvió paupérrima, nunca hemos gozado de una bonanza o recursos sobrados por parte del Estado; entonces, creo que ya es hora de que nos tomemos en serio nuestras instituciones culturales”, resaltó Rivera, también director de Comunicación y Relaciones Públicas del Museo Interactivo de Economía (MIDE).

Lamentó que hasta ahora no haya una estrategia para garantizar la permanencia de los museos, pese a que la Alianza ha tratado de establecer diálogos y de generar propuestas.

En México tenemos una situación bastante crítica, el primer reto es cómo regresan nuestros públicos a los museos en un momento en que nos están faltando los apoyos

Alejandra de la Paz, Directora del Museo Franz Mayer

“¿Qué tienen que responder las oficinas gubernamentales, la Cámara de Diputados y Senadores?, con las que francamente la interlocución no ha sido productiva, por lo menos desde mi perspectiva, no es que queramos que nos resuelvan la vida, pero sí que encontremos voluntad del otro lado de hacer algo y que también pongamos de nuestra parte. No se nos han abierto puertas en ese sentido, es un panorama hasta cierto punto desalentador”, aseguró.

Rivera explicó que se han planteado propuestas como la condonación de impuestos o la realización de iniciativas para incentivar las visitas del público. Con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México está por llevarse a cabo una campaña de difusión. También la Secretaría de Cultura local los apoyará con la promoción de los espacios.

La Alianza, por su parte trabaja, en la creación de un pasaporte que se distribuirá de manera gratuita en los recintos que conforman la organización y que dará beneficios a los visitantes como regalos y tarifas preferenciales. Esperan ofrecerlo a inicios de junio. También están preparando promociones entre los museos, “por ejemplo, si llevas tu ticket del MIDE al Papalote vas a tener un descuento o viceversa. En julio vamos a participar en el rally de museos”, adelantó.