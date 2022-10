Paolo Nani provoca risas de chicos y grandes en Guanajuato

Con su mundialmente aclamado espectáculo, el clown italiano, Paolo Nani, provocó cientos de risas de personas que se dieron cita en la Plaza Meximora, en Guanjuato, para ver a su famoso personaje de heladero.

Como parte de las actividades del 50 festival Cervantino 2022 , esta tarde se presentó la puesta en escena, Jekyll al hielo, que ha cosechado miles de aplausos, ovaciones y más que risas, carcajadas, no sólo de pequeños que se desviven con el show del italiano, sino también de adultos que no pueden dejar de verse flechados ante su personaje regordete de rojada nariz y cabellos verdes que luego de no poder realizar el helado más rico de chocolate, elabora una mezcla que al ser ingerida por el clown nos muestra otra cara del personaje que infla globos, bromea y canta canciones de Aerosmith de la mano del público.

A lo largo de 60 minutos, el artista interactuó con su cautivada audiencia que terminó por volverse parte de la propia narrativa de la puesta. Mientras a algunos espectadores el clown les regaló grandes helados, a otros los invitó a formar parte de su banda de instrumentos imaginarios y siguiendo con su cometido de provocar entusiasmo en el público, uno de los mejores actores del teatro gestual a nivel mundial, no dejó ni un momento de compartir con los asistentes, sus pícaras historias acompañadas de sus ya conocidos gestos y su ceño fruncido, de la mano de un personaje cómico, pero al mismo tiempo dramático, que es capaz de entristecer si se le pincha un globo.

Paolo Nani es uno de los viejos clowns que fundó su propia compañía en 1995, Paolo Nani Teater, con la que ha creado sus conocidos cómicos como La carta y El arte de morir .

La obra, basada en la novela El extraño caso del Dr.Jekyll, estará disponible mañana en la Plaza el Cantador en punto de las 12:00 horas.

FBPT