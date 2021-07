Salón los Ángeles ensaya regreso con público vacunado

Acasi año y medio de haber cerrado por la pandemia, el Salón Los Ángeles, en un ánimo por “mantener el espíritu de sobrevivencia” ensaya lo que podrían ser los bailes en la nueva normalidad en el emblemático recinto. Alista un evento especial con motivo de su 84 aniversario en el que todo aquel que acuda deberá presentar su certificado de vacunación completo o una prueba Covid negativa del día del encuentro; sólo podrán asistir 350 personas.

“El evento es para la grabación de un programa de una serie que tenemos en Canal Once, que coincide con el aniversario del salón. Esto no significa que vayamos a abrir, es un primer ensayo, una llamada de auxilio porque mucha de la gente que lleva año y medio en confinamiento dice ‘necesitamos reunirnos presencialmente con todas las precauciones’”, detalló en entrevista con La Razón Miguel Nieto, director de Salón Los Ángeles.

En el encuentro las personas deberán usar cubrebocas, bailar solamente con quienes las acompañan y cuidar la sana distancia. Si así lo desean, sacar sus mejores pasos sin pareja. Tanto los músicos como los trabajadores contarán con certificado de vacunación y pruebas Covid.

Bailarines en el Salón los Ángeles, en septiembre de 2020, durante un bazar que se organizó. Foto: Cuartoscuro

“Ha habido gente que nos felicita, que se siente más segura con este tipo de mecanismos y hay otra que no va a venir porque no está de acuerdo que les pidan pruebas de nada, pero nosotros preferimos reducir las posibilidades de contagio al mínimo; cumplir con estándares que no se exigen en la Ciudad de México y en el país. Es la única manera de ensayar mecanismos para poder eventualmente ir avanzando y tener bailes en los que estemos convencidos de que la mayoría de la gente está libre de posibilidad de contagio”, externó.

Las agrupaciones que participan en este primer evento del Salón Los Ángeles en pandemia son Felipe Urbán y su danzonera, Orquesta de Carlos Campos, La Nueva Nostalgia, Son 14 de Cuba, Héctor Infanzón y su Orquesta, Son Rompe Pera y la Internacional y Explosiva Sonora Dinamita, quienes volverán a traer música y baile al lugar con más de ocho décadas de tradición.

“Son orquestas que tradicionalmente han colaborado con nosotros. Héctor Infanzón viene con una banda grande de músicos, con temas de jazz bailable. Está Son Rompe Pera, un grupo de jóvenes que toca la marimba, pero con batería y expresiones incluso de rock, es muy bueno”, resaltó Nieto.

A año y medio de pandemia es un panorama que, por un lado se ve esperanzador, pero también siendo realistas sabemos que quizá hay ciclos que se cumplen y pudiera ser que el nuestro ya se haya terminado; tenemos el ánimo de dejar las bases para que el salón y el proyecto cultural de éste sobreviva más allá que mi propia vida

Miguel Nieto, Director del Salón Los Ángeles

UN NUEVO MODELO DE NEGOCIO

El cierre del Salón Los Ángeles por la crisis sanitaria ha dejado estragos que han puesto al famoso recinto en un riesgo inminente de bajar la cortina. El año pasado se hizo un llamado de auxilio para rescatarlo, durante los meses de pandemia se han hecho otros esfuerzos por evitar su desaparición: se han organizado bazares, el lugar se ha alquilado para comerciales.

Sin embargo, no ha sido suficiente, se han endeudado para seguir pagando la nómina de sus 20 empleados y continuar dando mantenimiento al inmueble. Por ese motivo Nieto aseguró que trabajan en un nuevo esquema de negocio que les permita sobrevivir.

“Hemos estado viviendo de préstamos, debemos mucho dinero ya, hemos seguido pagando la nómina de nuestros empleados de plantilla fija, eso nos ha creado pasivos bastante fuertes, tenemos que empezar a ver si va a ser posible sobrevivir o no, en caso de que no, la opción es tirar el salón y hacer un edificio; dedicarse a otra cosa, pero creo que merece permanecer, cuando gente conoce su historia siente que debe mantenerse”, destacó el director del Salón Los Ángeles.

Por esta razón, el plan es modificar el esquema financiero del salón donde han desfilado literatos como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, políticos como Cuauhtémoc Cárdenas, directores de orquesta como Gustavo Dudamel y bailarinas como Elisa Carrillo.



Personalidades que han sido asiduos visitantes del salón:

​Gustavo Dudamel

​Gabriel García Márquez

​Mario Moreno Cantinflas

​Elisa Carrillo

​Edith González

​Carlos Fuentes

​Carlos Monsiváis

​Frida Kahlo

​Diego Rivera

“El riesgo de desaparecer es alto, a veces pensamos que no hemos tenido el cuidado suficiente para crear un modelo de negocio que sea más productivo, pero estamos cada vez más cercanos al concepto corporativo en donde vamos a tener muchos menos bailes presenciales y más grabaciones de programas de televisión, posiblemente una serie, una producción adicional al que tenemos en Canal Once para hacer una labor de promoción de los grupos que aparecen en los escenarios de Salón los Ángeles; llegar a tener un canal de YouTube y Podcast que tenga el atractivo suficiente para que la gente lo sintonice o lo vea”, explicó.

Señaló que lo que les ha dado esperanza para continuar con el Salón Los Ángeles es que éste, pese a permanecer cerrado, sigue siendo un referente y mucha gente continúa esperando su reapertura.

“Lo más importante es que el salón está vivo, que la gente todavía nos habla por teléfono, nos pregunta cuando vamos a abrir, cuando pueden regresar, porque no sólo es bailar, sino encontrarse consigo mismo a través de la música, convivir con otras personas que a lo mejor uno no las vuelve a ver. Es un lugar de encuentro, que consideramos que es importante, pero no somos los únicos”, indicó Miguel Nieto.