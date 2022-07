Silvia Pinal: ¿cuándo será homenaje que se le rendirá en el Palacio de Bellas Artes?

La actriz y productora Silvia Pinal recibirá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, el próximo 29 de agosto en la Sala Principal a las 19:00 horas, por su trayectoria nacional e internacional en cine, teatro y televisión, anunció este domingo la Secretaría de Cultura.

“La Secretaría de Cultura federal y la señora Sylvia Pasquel se han reunido para reconocer a la primera actriz Silvia Pinal, quien inició su carrera artística en la Escuela de Actuación de Bellas Artes, teniendo como maestros a Carlos Pellicer, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia”, detalló la dependencia encabezada por Alejandra Frausto.

El tributo a la primera actriz será en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Cineteca Nacional.

Entre las actividades programadas está la participación de destacados críticos de cine que realizarán un conversatorio en torno a la presencia y aportaciones de la señora Pinal en la Época de Oro del Cine Mexicano.

Su actuación en cintas del aclamado director Luis Buñuel será ampliamente recordada. La trilogía, Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto, se exhibirá en la Cineteca Nacional en un ciclo integrado los días 28, 30 y 31 de agosto de 2022 como homenaje a la gran diva del cine nacional.

Se presentarán pasajes y entrevistas con la primera actriz de la serie televisiva Los que hicieron nuestro cine, de Alejandro Pelayo, en donde rememora su trabajo en Viridiana y serán recreadas algunas de las principales obras musicales que la llevaron a la fama como productora, estrella y pionera del teatro de dicho género.

El homenaje estará abierto de manera gratuita en el Palacio de Bellas Artes.

¿Quién es Silvia Pinal?

A muy corta edad, Silvia Pinal sintió atracción por el ambiente artístico e intentó ser cantante de ópera, puesto que su padre era director de orquesta, lo que la condujo a tomar clases y participar en Las hijas de Cádiz y en Madame Butterfly.

Después de ganar un certamen de belleza, conoció a los actores Rubén Rojo y Manolo Fábregas, quienes lo impulsaron a ingresar en la Escuela de Actuación del Inbal. Tras debutar en comedias radiofónicas en la XEQ y luego de probar suerte como cantante de ópera, la joven actriz interpretó distintos papeles a principios de los años cincuenta.

Silvia Pinal durante la época del Cine de Oro Tomada de la Secretaría de Cultura

Su capacidad polifacética la condujo a ser elegida para participar en comedias cinematográficas, como El rey del barrio y La marca del zorrillo, al lado de Germán Valdés Tin Tan. Un rincón cerca del cielo, en la que compartió crédito con Pedro Infante, y Puerta joven, al lado de Mario Moreno Cantinflas.

Fue galardonada con el premio Ariel por su actuación en las cintas La dulce enemiga y Locura pasional, así como en el rubro de Mejor Coactuación por la película Un rincón cerca del cielo, hasta recibir en 2008 el Ariel de Oro.

En España filmó cuatro cintas, en Italia llegó a producir y protagonizar una película, además de participar en coproducciones en Chile y Brasil.

A principios de la década de los sesenta la actriz alcanzó mayor proyección internacional al protagonizar las películas Viridiana (1961), que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes a la Mejor película y El ángel exterminador (1962), considerada una de las mejores cintas de todos los tiempos por The New York Times.

El gobierno español la condecoró con la Orden Isabel la Católica por su contribución cultural al mundo del cine y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, con sede en Hollywood, la consideró una de sus integrantes por su amplia y notable trayectoria y sus aportaciones a la industria cinematográfica.

Silvia Pinal vuelve al teatro

Hace unas semanas, la diva mexicana estuvo envuelta en controversia tras su regreso a los escenarios con la obra de teatro Caperucita: ¡qué onda con tu abuelita!, debido a que algunos videos de la puesta en escena muestran a la actriz de 91 años desmejorada.

Lalo España, protagonista de la serie televisiva Vecinos, calificó de “terrible” lo que están haciendo con la actriz: “Terrible que hagan esto con doña Silvia Pinal. Terrible. ¡Qué pena!", declaró el histrión en un tuit.

Por otro lado, Erick del Castillo se sorprendió cuando le preguntaron si la actriz debería seguir en los escenarios: “Me sorprende que me hagan esa pregunta, Silvia está feliz de seguir en los escenarios, yo he estado en contacto con el productor y él me lo ha asegurado", puntualizó del Castillo.

El primer actor, Ignacio López Tarso, dijo que sólo la actriz podía decidir al respecto: “Allá ella, yo estuve con ella en una temporada muy bonita, estuvimos en su teatro, con el teatro lleno, la quiero mucho, pero eso es cosa de ella”, dijo López Tarso.

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, aseguró que su madre estaba sumida en una depresión por no poder estar arriba de un escenario, por lo que él y su familia apoyaron a la actriz para que participara en la obra: "El no trabajar, el no estar activa, obviamente que le empezó a dar una depresión hasta que el doctor, con todo y la terapia física, con todas las terapias de convivencia y todo lo que estábamos tratando de hacer familiarmente, nos dijo que necesitaba un incentivo", aseveró el empresario.

DGC