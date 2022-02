¿Cuáles son los mejores eventos del 25 al 27 de febrero 2022 en la CDMX?

Llegamos al fin de semana en que febrero se despide. Periodo centrado en agasajos y reverencias al amor y a la amistad. Lapso de 28 días apremiantes: breves lluvias sorpresivas, brisas frías momentáneas, sol arropador por intervalos, noches largas y alboradas con notificaciones imprevistas como el alarmante inicio de una guerra entre Rusia y Ucrania. Enumeramos aquí ocho eventos culturales (cine, música, títeres, teatro, recitales de canciones...) imprescindibles para decirle adiós a febrero del viernes 25 al domingo 27.

mejores eventos en la cdmx del 25 al 27 de febrero

1. Sunday Jazz in the Park (Ensamble Last Jerónimo)

Interesante proyecto de Jazz-fusión con elementos de Son Jarocho dirigido por Jerónimo González, cofundador de Sonex. Ideado por los creadores del Festival de Jazz de Polanco, esta experiencia de conciertos dominicales con los mejores artistas del jazz contemporáneo de México, oportunidad para deleitarse al aire libre en los espacios del Parque Lincoln Polanco, abrigado por las notas sincopadas de instrumentistas de primera línea ejecutando lo mejor de su repertorio. Actividad para toda la familia y amigos: hay un área para niños mayores de 8 años de edad, mientras dura la gala sonora. El evento es accesible para sillas de ruedas y personas con movilidad reducida.

Dónde: Teatro Ángela Peralta, Parque Lincoln Polanco. Aristóteles s/n, Polanco, Polanco, Miguel Hidalgo. CDMX.

Cuándo: Domingo, 27 de febrero, 2022

Horario: 12 Horas

Boleto: 335 pesos. Niños menores de 10 años: entrada libre

2. "Un Cauduro es un Cauduro (Es un Cauduro)" (exposición retrospectiva)



Instalación pictórica que plasma 50 años de trayectoria del escultor, dibujante, caricaturista, pintor y muralista Rafael Cauduro (Ciudad de México, 1950), artista autodidacta que exhibe más de 156 piezas, las cuales dan testimonio de sus significativas contribuciones al arte plástico de México. Muestra que forma parte de la celebración de los 100 años del muralismo mexicanos, distribuida en un área de mil 103 metros cuadrados (siete salas del Colegio de San Ildefonso) donde las obras del pintor del célebre mural La balsa de Medusa dialogan con la arquitectura barroca novohispana del recinto donde aún se escuchan los fragores del muralismo mexicano.

Dónde: Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: del 24 de febrero al 26 de junio, 2022

Horarios: de jueves a domingo de 11:30 a 17 horas

Entrada: 50 pesos. Domingo: Admisión libre

3. Concierto Sara Gazarek Quartet (Jazz)



Segundo programa del ciclo New York Jazz All Stars 2022, que presenta a Sara Gazarek Quartet (Sara Gazarek, voz; Julian Shore, piano; Matt Aronoff, bajo; Zach Harmon, batería). Destacada intérprete y docente muy cotizada por su manera de modular temas estándares de jazz. Reconocida con el Outstanding Jazz Vocalist Award otorgado por Ella Fitzgerald Foundation. Ha participado en el Essentially Ellington Festival con Wynton Marsalis en el Avery Fisher Hall de Nueva York. Galardonada por la revista Downbeat con el prestigiado Student Music Award for Best Collegiate Vocalist. Su más reciente disco, Thirsty Ghost, producido y acompañado por el pianista Larry Goldings, fue nominado al Premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal de Jazz Vocal en 2019.



Género: Jazz

Dónde: El Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. Alcaldía Benito Juárez. CDMX

Cuándo: sábado 26 de febrero, 2022

Horario: 20: 30 horas

4. "Pedro y Tamara" (espectáculo multidisciplinario para toda la familia)



A partir de distintos formatos: títeres de papel, proyección de video y música en vivo, se presenta el montaje Pedro y Tamara, a cargo de la compañía Los Bocanegra: relato de una historia fantástica para disfrute de toda la familia. Pedro, el minero, se encuentra con la Muerte: ésta le regala algunas prendas y enseres mágicos: le pone un plazo para vivir antes de regresar por él. Por los encantamientos de las ofrendas, Pedro consigue someter al Diablo, contrae nupcias con Tamara y junta una pequeña fortuna. Cuando se cumple el término, la Muerte llega puntual a llevarse a Pedro; pero, Tamara no está dispuesta a perderlo: burla a la Muerte al confinarla en el fardo que antaño la misma muerte había regalado al minero. Desde ese entonces, nadie se muere en la comarca y solamente continúan viviendo. Tamara descubre que para que la vida continúe es necesaria la presencia de la muerte.

Dónde: Foro de las Artes del Cenart. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán. CDMX

Cuándo: Sábado, 26 de Febrero/ domingo, 27 de febrero

Horario: 13.30 horas

5. "Las clásicas de Liliana Felipe" (concierto)

Concierto con músico de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh). Dirección: Eduardo García. Recorrido musical con obras de Liliana Felipe en arreglos para orquesta de cámara. El público escuchará a la compositora y cantante de origen argentino en vocalizaciones de coplas que se caracterizan por abordar variadas temáticas sociales y políticas: fuertes señalamientos y críticas al autoritarismo del Estado, a la simulación en la Iglesia católica, el fanatismo de la prensa, la desigualdad o el racismo. Recital en conjunción con los colores orquestales de la OECCh: los temas de la intérprete en una prosodia de gran fuerza y elegancia melódico-armónica.



Director: Eduardo García Barrios

Dónde: Cenart, Auditorio Blas Galindo

Cuándo: sábado 26, 19:00 horas

6. Concierto de Alex Milán Gypsy Jazz Trío (Jazz al Aire Libre)

Evento derivado del programa Noches de jazz, que busca generar experiencias musicales en el acercamiento de nuevos públicos interesados en el arte contemporáneo y el jazz latinoamericano. Cada mes se presenta un nuevo proyecto; ahora en febrero vuelve el formato presencial al aire libre, más familiar y más tangible. Gala del ensamble Alex Milán Gypsy Jazz Trío en formato de dos guitarras y contrabajo dirigido por el guitarrista Alex Milán. Inauguración de la cartelera de Jazz al Aire Libre en el Pabellón Tamayo.

Dónde: Museo Rufino Tamayo. Pabellón Tamayo. Paseo de la Reforma 51, Polanco, Bosque de Chapultepec. Miguel Hidalgo. CDMX

Cuándo: Sábado, 26 de febrero, 2022

Horario: 12 horas

Entrada Libre

7. "Sola en la oscuridad" (teatro-thriller)



Con el papel protagónico de Itatí Cantoral con un elenco integrado por Luis Gatica, Lenny Zundel, Marcial Casale, Sergio Bonilla y María Perroni. La inocencia de una muñeca que posiblemente encierra un secreto que pone en riesgo la vida de quienes estén cercanos a ella. Susy (Itatí Cantoral), la protagonista de esta apasionante trama de intriga policiaca deberá enfrentar y resolver los asedios tenebrosos que cercan la presencia de la muñeca, a pesar de su ceguera que la conmina a estar Sola en la oscuridad.

Dónde: Teatro México, Centro Teatral Manolo Fábregas

Cuándo: Viernes, 25 de febrero, 19 horas; sábado 26 de febrero: 18 y 20 horas; domingo, 27 de febrero: 16:30 y 18:30 horas.

Boleto: de 700 a 900 pesos

8. "Licorice Pizza" (cine de arte)

Director: Paul Thomas. Alana Kane y Gary Valentine, dos jóvenes que crecen, pasan el tiempo y se enamoran en el Valle de San Fernando –California– en 1973. Poco a poco atraviesan las complejidades del primer amor, en un viaje que los prepara para la crueldad de la vida adulta. El director y guionista estadounidense Paul Thomas Anderson entrega una de sus películas más íntimas y delicadas, una inmersión a un agridulce mundo que precede a la pérdida de la inocencia, los vaivenes de la adolescencia y las complicaciones emocionales que esto conlleva.

Dónde: Sala 3 de la Cineteca NACIONAL. Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX.

Cuando: de viernes 25 al domingo 27 de febrero 2022

Horario: 14: 45 y 20: 45 horas

Boleto: 50 pesos

AG