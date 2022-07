Tercer fin de semana de este julio veraniego asediado por lluvias y amenaza de ciclones. Aumentan los contagios por la COVID-19 con un saldo de muertes considerable. Debemos ser cuidadosos y acatar las medidas de seguridad sanitaria implementadas por las autoridades. La capital del país recibe a muchos turistas extranjeros y nacionales: sigue en semáforo epidemiológico de color verde. Teatros, cines, salas de concierto, foros al aire libre, museos y salones de baile, entre otros espacios, presentan programaciones muy atractivas para este colofón semanal. Aquí sugerimos algunas por las significativas propuestas que ofertan en el ámbito artístico, cultural y recreativo.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 15 al 17 de julio?

1. "El hámster del presidente", basada en un cuento de Juan Villoro

Once Once Producciones presenta El hámster del presidente, una adaptación hecha por Saúl Enríquez de uno de los cuentos infantiles más célebres de Juan Villoro. Se trata de una obra llena de baile, música, hámsteres e imaginación, donde se fomenta la importancia de la empatía y de levantar la voz para cambiar las cosas que no están bien. La historia sucede en un país chiquito donde las personas aman los dulces y su presidente usa un abrigo muy largo con 117 bolsillos en los que guarda cosas extremadamente importantes. En el bolsillo cerca de su corazón vive Genaro III, un pequeño hámster que unas veces es adorable, otras caprichoso y gruñón. Genaro es el secretario particular del presidente, así como el encargado de ayudarlo a relajarse y tomar buenas decisiones. Cuando Genaro huye, el presidente cae en crisis; solo Ruy, un niño muy aplicado, y Romina, su astuta hermana menor, podrán ayudarlo a salvar los dulces del país.

Obra de teatro. Especial

Dónde: Teatro Helénico. Avenida Revolución 1500. CDMX

Cuándo: sábados y domingos hasta el 11 de septiembre de 2022

Horario: 13:00 horas

Boleto: 185 pesos

2. "Lezama Lima. Soltar la lengua" (documental)



Documental de Ernesto Fundora que presenta una mirada al cosmos del poeta, narrador y ensayista José Lezama Lima, cabeza del Grupo Orígenes, integrado por trascendentes figuras de la cultura cubana del siglo XX. Sumario de entrevistas de escritores, investigadores, poetas y amigos del autor de Paradiso, quienes dan fe, mediante testimonios personales, de la trascendencia de Lezama Lima en el ámbito de la cultura hispanoamericana. Retrato del poeta habanero en toda su dimensión literaria y humanista.

Documental Especial

Dónde: Terraza del Museo del Estanquillo Carlos Monsiváis. Isabel La católica Número 26. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: Sábado, 16 de julio, 2022

Horario: 13:00 horas

Entrada libre

3. Jazz y gastronomía en El Convite



El Convite, un oasis para los amantes de la gastronomía y jazz, este fin de semana recibe a grandes exponentes con Clara Stern y Ulises Avendaño, Luri Molina Jazz Trío.

Viernes 15 de julio, 2022:

Cena y tango.

Stern – Avendaño. Clara Stern en el bandoneón y Ulises Avendaño en el piano.

El servicio de cenas comienza 19:00 horas. El concierto inicia a las 20:00 horas.

Sábado, 16 de julio, 2022

Comida y jazz gourmet

Luri Molina Jazz Trío. Francisco Lelo de Larrea en la guitarra; Armando Cruz en la batería; Luri Molina en el contrabajo.

Inicio: 14:00 horas

Dónde: Centro Cultural Gastronómico El Convite. Ajusco 69 bis. Colonia Portales Sur. Benito Juárez. CDMX.

Entrada libre

El Convite Especial

4. Edición 41 del Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional



La edición 41 del Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, arrancó actividades a partir el jueves 14 y finalizará el domingo 31 de julio de 2022 en el recinto de Xoco, reuniendo filmes provenientes de todo el orbe como Italia, Uruguay, Argentina, Francia, Países Bajos, Suiza, Bolivia, México, España, Paraguay, Alemania y Tailandia. El espacio predilecto para un panorama integral del cine más arriesgado y radical, de las miradas más provocadoras y menos convencionales, que es organizado desde 1980, se da cita este verano. Los largometrajes participantes en la edición de este año se han ganado un prestigio y relevancia en diversos espacios y certámenes internacionales como la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián o el Festival de Cine de Venecia.

Dónde: Salas de la Cineteca Nacional

Cuándo: del 14 de julio al 31 de julio, 2022

Boleto: 60 pesos

Uno de los filmes que conforman la muestra. Especial

5. Orquesta Filarmónica de Acapulco, gala en el Palacio de Bellas Artes



En el marco de su 24 aniversario, la presentación se realizará en la Sala Principal; el solista Adrián Justus interpretará el Concierto para violín, de Brahms. La agrupación guerrerense se presenta bajo la batuta del fundador y director general emérito de la OFA, el músico mexicano Eduardo Álvarez, quien ofrecerá un programa que integra obras de Richard Wagner, Johannes Brahms y Camille Saint-Saëns. El solista invitado será Adrián Justus, violinista mexicano con gran reconocimiento a nivel internacional.

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: Domingo, 17 de julio, 2022 / Horario: 17:00 horas Boleto: de 60 a 120 pesos

Orquesta Filarmónica de Acapulco INBAL

Exposición "El Diario de Frida Kahlo. De la urgencia por la belleza"



La exposición El Diario de Frida Kahlo. De la urgencia por la belleza, la cual ofrece la posibilidad de acercarse al diario de la pintora mexicana, a través de la mirada de tres creadoras, quienes a partir de este documento crearon una serie de obras.

Cuándo: hasta el 16 de octubre

Dónde: Museo de Arte Moderno, Sala Fernando Gamboa

Horario: Martes a domingo de 10:00 a17:30 horas

Localidades: $80 entrada general

Exposición INBAL

