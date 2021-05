Sotheby’s subasta obra de Banksy y aceptará criptomonedas

La casa Sotheby’s subasta una obra de Banksy y aceptará criptomonedas. Se trata de la pieza “Love is in the air”, la cual saldrá a puja en Nueva York, el próximo 12 de mayo. Está valorada entre tres y cinco millones de dólares.

Sotheby’s utilizará la plataforma de compraventa de criptomonedas Coinbase, con el fin de innovar en la forma de pago en el mercado del arte.

"Con la creciente adopción de arte digital y de NFT, además de un mayor foco en la innovación digital, hemos visto un apetito creciente entre los coleccionistas por opciones de pago más fluidas", explica en un comunicado el jefe de tecnología de Sotheby's, Stefan Pepe.

“Love is in the air” es una de las obras más representativas de Banksy. Especial

La casa de subastas detalló que se usan los dólares estadounidenses como referencia para valorar la obra de Banksy, pero los coleccionistas tienen la opción de pagar el equivalente del precio con Ether o Bitcoin.

“Love is in the air” es una de las obras más icónicas de Banksy. Es un óleo sobre lienzo que representa a un hombre con gorra y la cara tapada, quien hace el gesto en el que lanza un objeto, pero el lugar de tirar un arma, arroja un ramo de flores.

Sotheby’s señaló que utilizar criptomonedas en esta puja honra el legado de Banksy porque esta forma de pago relaciona “la historia del artista, como el disruptor preeminente del mundo de arte, junto con la criptomoneda, como líder disruptor de las finanzas.

También lee Obra gráfica de Modigliani se subasta por primera vez en México

¿Qué es la criptomoneda?

Es dinero digital, el cual no está de manera física sino en línea, lo cual permite hacer pagos rápidos y evitar cargos de transacción. Actualmente existen dos tipos de criptomonedas, el Bitcoin y el Ether.

Con información de La Razón de España

AG