Liga MX: El crack del América que pensó en el retiro por no ir a Europa a los 15 años (VIDEO)

El defensa Ramón Juárez, canterano del América, pensó seriamente retirarse del futbol a sus 15 años, cuando todavía no debutaba con las Águilas en la Liga MX.

En una charla con Sandra de la Vega, esposa del exmediocampista Andrés Guardado, el zaguero de 23 años de edad confesó que la idea del retiro le pasó por la mente tras no ser seleccionado para realizar un viaje por Europa.

“El único filtro que sí me atrevo a decir que la sufrí, que dije ‘capaz y ya me recorto aquí' fue a los 14 años y medio, estuve seis meses ese torneo y hay un viaje a Europa de esa categoría, pero con refuerzos más grandes, dicen ‘sabes qué, se va a recortar la lista'. Estaba super ilusionado, llega la lista, me dejan fuera y me puse muy triste“, reveló el defensa del equipo bicampeón de la Liga MX.

El futbolista originario de Río Verde, San Luis Potosí, aceptó que dicha situación lo hizo pensar que ya no seguiría en las filas del América, pero afortunadamente no fue el caso y subió a la Sub 15.

“Yo dije ‘a lo mejor me recortan en este semestre, no me llevaron al viaje, no tuve muchos minutos. Ahí sí dije ‘capaz que me voy’, pero gracias a Dios no", agregó Ramón Juárez.

El desempeño de Ramón Juárez en el Apertura 2024

Ramón Juárez disputa su tercer torneo de Liga MX con el primer equipo del América, con el que tuvo participación en 10 de los 17 juegos de la fase regular del Torneo Apertura 2024.

De esos 10 partidos el potosino fue titular en ocho, registrando 760 minutos, dos amonestaciones y un gol, mismo que marcó en el clásico nacional contra Chivas para darle a las Águilas un triunfo de 1-0 en la Jornada 7.

Sin embargo, Ramón Juárez no juega con el América desde el empate 1-1 contra el León en la Fecha 11, por lo que espera volver a ser tomado en cuenta por el entrenador André Jardine para el play-in.

¿Cuántos trofeos ha ganado Ramón Juárez con el América?

Ramón Juárez ha conquistado cuatro títulos desde que forma parte del plantel del primer equipo del América.

El zaguero potosino presume hasta el momento dos trofeos de Liga MX, los correspondientes al bicampeonato de los azulcremas tras coronarse en los Torneos Apertura 2023 y Clausura 2024.

Ramón Juárez también cosecha un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX con los de Coapa.

EVG