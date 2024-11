Hoy todo México habla de Cruz Azul: Ángel Sepúlveda

El regreso de Ángel Sepúlveda a la Selección Mexicana es lo que más llama la atención de cara a los duelos contra Honduras en cuartos de final de la Nations League.

El Cuate resaltó que no es casualidad que Cruz Azul sea la base de esta convocatoria con seis elementos, pues es muestra del buen desempeño de La Máquina a lo largo de la fase regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

“Casualidad no creo, porque al final es trabajo. Hoy todo México habla de Cruz Azul, del equipo, de lo bien que ha hecho las cosas y más que eso es un premio al buen momento”, comentó Ángel Sepúlveda ante los medios de comunicación.

El atacante de Cruz Azul, quien fue el sublíder de goleo de la temporada con nueve anotaciones, considera que su regreso al Tricolor se debe a la garra que pone en cada jugada y partido.

“Creo que me la he ganado en la cancha. Me siento contento y capaz de hacerlo muy bien. Lo que me caracteriza es dejar todo en la cancha, el no dar una pelota por perdida, el sacrificio y la garra”, remarcó el futbolista de 33 años de edad.

De cara al duelo de este viernes en San Pedro Sula contra los Catrachos, Ángel Sepúlveda admitió que será un duelo difícil al grado de calificarlo como una guerra por la intensidad que caracteriza esta clase de cotejos.

“Va a ser duro, no va a ser nada sencillo, pero tenemos la sensatez, la forma de manejarlo, sabemos que vamos a ir a jugar una guerra”, enfatizó El Cuate.

El goleador de Cruz Azul remarcó que tanto él como sus compañeros deben ser inteligentes en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, pues advirtió que los hondureños intentarán incomodarlos desde el inicio.

“Ellos van a hacer de todo para incomodarlos. Tenemos que estar concentrados, saber manejar el partido, no engancharnos de más. Somos 11 contra 11 y tenemos la experiencia. Hay que saber manejarlo”, resaltó.

Finalmente, el artillero de La Máquina se dijo listo para competir por un lugar con la Selección Mexicana, pese a que aceptó que anteriormente jugaba más por las bandas que como delantero.

“Listo para competir. No venía desarrollándome tanto como centro delantero, era más extremo, más por fuera”, dijo.

Ángel Sepúlveda no era llamado a la Selección Mexicana desde que formó parte de la plantilla que disputó la Copa Oro 2017, en la que el equipo cayó en semifinales.

Su debut también fue en canchas centroamericanas, concretamente en el Estadio Cuscatlán, en el triunfo por 3-1 sobre El Salvador en duelo eliminatorio hacia el Mundial de Rusia 2018, choque en el que marcó un gol.

Carlos Rodríguez, Luis Romo, Erik Lira, Alexis Gutiérrez y Jorge Sánchez son los otros convocados por Javier Aguirre que militan en Cruz Azul.

El del viernes en Honduras será el primer juego oficial de México en la tercera etapa de Javier Aguirre en el banquillo, pues los partidos de las Fechas FIFA de septiembre y octubre fueron de carácter amistoso.

El Tricolor viaja este miércoles a tierras hondureñas para el compromiso del viernes por la noche en San Pedro Sula.