Dopaje de Sinner se resuelve hasta el próximo año

Para Angelo Binaghi, el presidente de la federación italiana de tenis, el caso de dopaje que involucra a Jannik Sinner, líder del ranking, ya se ganó ante la opinión pública. No obstante, el veredicto final no llegará hasta principios del 2025.

“Salvo por unos pocos imbéciles, la gente de todo el mundo entiende lo que sucedió”, aseveró Angelo Binaghi el miércoles en una entrevista con AP en el marco de las Finales de la ATP.

“No importa qué tipo de decisión se emita, no hay duda de que Sinner es uno de los atletas más limpios y honestos en el deporte mundial.”

Sinner juega en casa por primera vez desde que se anunció que dio positivo por un esteroide anabólico en dos pruebas de drogas separadas en marzo antes de su título en el Abierto de Estados Unidos.

Una decisión de un tribunal independiente, de absolver a Sinner de cualquier falta, fue apelada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en septiembre y se espera que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Suiza, emita un fallo final sobre el caso en 2025.

La explicación de Jannik Sinner fue que el potenciador del rendimiento prohibido entró en su sistema de manera no intencionada a través de un masaje de su fisioterapeuta, quien había usado un spray que contenía el esteroide para tratar su propio dedo cortado.

La AMA está buscando una suspensión de entre uno a dos años para Sinner.

“El hallazgo de que esto se hizo ‘sin culpa o negligencia’ no fue correcto bajo las reglas aplicables”, indicó la AMA en septiembre.

Jannik Sinner dijo la semana pasada en respuesta a una pregunta de la AP que aún no ha sido notificado por el TAS sobre una fecha de audiencia.

“No, aún no sabemos nada”, afirmó Jannik Sinner. “Mira, he estado en esta posición tres veces ya, así que no es un lugar tan genial para estar. Pero siempre salió bien, así que estoy muy seguro”.

Sin embargo, un veto de uno o dos años podría tener un impacto importante en la carrera del tenista italiano.