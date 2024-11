F1: ¿Por qué detuvieron a Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull, y casi lo deportan sin poder correr el GP de Las Vegas?

El piloto japonés de 24 años, Yuki Tsunoda, vivió un incómodo contratiempo al intentar ingresar a Estados Unidos para cumplir con sus compromisos previos al Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. A pesar de ser un visitante frecuente del país, el integrante del equipo RB fue retenido en migración durante dos o tres horas.

El automovilista relató lo ocurrido en el aeropuerto, donde explica que tuvo varias discusiones con las autoridades y hasta con el cónsul, para poder ingresar a suelo norteamericano.

“Por suerte me dejaron entrar después de un par de discusiones. Bueno, en realidad hubo muchas discusiones, pero sí, casi me envían de vuelta a casa. Pero ya todo está bien, así que estoy aquí ahora”, comentó entre risas en declaraciones recogidas por RacingNews365.

El piloto dijo que le sorprendió la situación, ya que su visa está en regla y ha visitado Estados Unidos en múltiples ocasiones este año, incluyendo su asistencia a los Grandes Premios de Miami y Austin. “No entendí lo que pasó porque inclusive ya entré dos veces este año para estar en las carreras de Fórmula 1 y pude entrar sin problemas”, señaló.

Uniformes y diseño especial de casco para Yuki Tsunoda que traerán este fin de semana en Las Vegas. pic.twitter.com/rZZUHKyQL9 — 🏁「 Alerta Racing 」🏁 (@AlertaRacing) November 21, 2024

Me sentí un poco extraño cuando me detuvieron y tuvimos una conversación larga Yuki Tsunoda

Piloto de RB

Esto ocurrió a inicios de la semana, ya que Yuki tenía pactadas algunas actividades promocionales junto al tricampeón Max Verstappen, sin embargo, el amargo episodio en migración impidió que llegara.

A pesar del mal trago, el piloto del Gran Circo tomó el incidente con filosofía, aunque no pudo evitar recordar la incomodidad de la experiencia. “He oído muchas cosas, pero espero que todo salga bien en el futuro y sin problemas”, afirmó.

Yuki Tsunoda cerca de perderse el Gran Premio de Las Vegas

Yuki Tsunoda, el piloto japonés logró un lugar en la Fórmula 1 tras un prometedor paso por categorías inferiores, sin embargo, antes de correr una de las últimas carreras de la temporada, vivió una bochornosa experiencia al ingresar a Estados Unidos para participar en el Gran Premio de Las Vegas.

El automovilista, quien se consagró campeón de la Fórmula 4 en Japón en 2018 y fue tercero en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA en 2020, fue detenido por varias horas en el control de migración del aeropuerto sin poder contactar a su equipo o a representantes de la F1.

El joven piloto relató que la experiencia fue difícil debido a la falta de comunicación con las personas que lo acompañaban, entre ellas su fisioterapeuta. “Y de repente él (el funcionario que lo detuvo) me metió en la habitación y cuando tuve una conversación le dije: ‘¿Puedo traer a la persona con la que voy a viajar? Tal vez pueda ayudar un poco a explicar un poco más sobre mí y la situación en la Fórmula 1?”, explicó Tsunoda.

Me parece que me presionaron mucho y no pude decir nada. De lo contrario, si digo algo siento que tengo más problemas Yuki Tsunoda



El proceso se complicó aún más cuando no le permitieron realizar llamadas ni recibir asistencia de su equipo: “Quería contactar al equipo o a la F1 para que me ayudaran a explicar mi situación, pero no fue posible. Estaba usando pijamas, así que tal vez no parecía un piloto de F1”, dijo el conductor de RB.

mmt