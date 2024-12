Julio César Chávez es inmortalizado con impresionante mural que rinde homenaje a su carrera

Julio César Chávez, considerado el máximo ícono del boxeo mexicano, mantiene vivo su legado y su grandeza, y para reconocerlo es parte del paisaje urbano de Tijuana. En un evento encabezado por el alcalde Ismael Burgueño, se develó un mural dedicado al ‘César del boxeo', como parte del proyecto municipal “100 murales para Tijuana”.

La ceremonia contó con la presencia del propio Julio César Chávez, quien agradeció profundamente este tributo. Durante su discurso, el excampeón recordó los años que pasó en Tijuana, una ciudad que marcó su carrera y su vida personal.

“Tijuana es mi segunda casa. Fue aquí donde, siendo muy joven, la gente me abrió los brazos y me dio la oportunidad de crecer. Este mural no solo me reconoce a mí, sino también el amor que siempre he sentido por esta ciudad y su gente. Gracias por este homenaje, que llevo profundamente en mi corazón”, mencionó el Sr. Nocaut.

El mural está ubicado en el Puente Vehicular Gato Bronco, en el cruce de la Vía Rápida Norte y Boulevard Manuel Jesús Clouthier, y fue creado por artistas locales como Jorge Sánchez Jofras.

La obra retrata momentos icónicos de la carrera del Gran Campeón Mexicano, destacando su récord invicto de 89 peleas consecutivas, así como imágenes de sus triunfos con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

A pesar de haber nacido en Ciudad Obregón, Sonora, Julio César Chávez construyó una parte fundamental de su historia en Tijuana, donde comenzó la carrera que lo llevó a convertirse en una leyenda del boxeo mundial.