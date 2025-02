Alexis Vega, Uriel Antuna y los jugadores que se burlaron de Chivas besando el escudo de otro equipo (VIDEO)

Parece ser que Chivas es el problema, pues cada vez que un jugador que no rinde como rojiblanco sale del equipo, tienen un segundo aire en sus carreras, como le pasó a Alexis Vega, quien en el duelo en el Nemesio Díez besó el escudo del Toluca.

Corría el minuto 34 del partido correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX y Alexis Vega hizo vibrar a la afición escarlata anotando un golazo al Rebaño, pero lo más llamativo fue su celebración, pues se burló de su exequipo besando el escudo de los Diablos Rojos.

Alexis Vega no es el primer futbolista que se va de Chivas y besa otro escudo, pues antes que él fue Cristian Calderón, quien en Guadalajara era un jugador rebelde, donde lo más destacado eran sus indisciplinas fuera de cancha y que dentro de ella no rendía lo esperados.

Chicote pasó de Chivas a América

En un movimiento inesperado, el Chicote salió del Rebaño directamente al Club América, en un fichaje criticado por la afición azulcrema, pues se quejaban que llegaba un jugador más interesado en la fiesta que en cumplir con las exigencias dentro del terreno de juego.

Sin embargo, con juegos destacados y una nueva actitud, el Chichote Calderón se convirtió en un elemento clave en la zaga de las Águilas, besando el escudo del equipo y asegurando que era el verdadero club grande del futbol mexicano, por si fuera poco, Calderón se convirtió en campeón, algo que no logró en Chivas.

Uriel Antuna fue otro jugador que besó el escudo de su nuevo club cuando salió de Chivas. Mientras estaba en el Rebaño a Antuna era más constante en las fiestas que en marcar goles, pero cuando salió y llegó al Cruz Azul, todo cambió mágicamente.

Chino Huerta, Re-Hecho en CU

Ellos no fueron los únicos, pues César Huerta vivió una historia similar. El Chino es canterano del Club Deportivo Guadalajara, pero no le tuvieron paciencia y no lo supieron llevar. Su innegable talento le abrió las puertas de los Pumas, un club que a día de hoy sigue siendo exportador.

Como elemento del Club Universidad Nacional, el Chino Huerta le metió un gol muy especial a Chivas jugando en Ciudad Universitaria, pues al celebrar se levantó la camisa de juego y mostró una remera con la leyenda: “Re-Hecho en CU”, un guiño a la icónico festejo de Jaime Lozano.

Todos estos jugadores son de los más recientes en ser una burla colectiva en redes sociales por su mal nivel de juego y polémicas siendo parte de Chivas, a ganarse el corazón y cariño de otras aficiones.

