¿Quién es Shantal Mayo?; la exesposa de Héctor Herrera, quien anunció su divorcio tras 15 años de relación

Héctor Herrera y su ahora exesposa, Shantal Mayo, pusieron fin a su matrimonio tras aproximadamente 15 años juntos. La noticia fue confirmada públicamente por la expareja del futbolista a través de un comunicado, donde explicó que la decisión fue tomada de manera mutua.

La madre de los hijos del jugador explicó que la decisión no fue sencilla, pero que ambos creen que es lo mejor en este momento de sus vidas. “Quiero compartir que Héctor y yo decidimos poner fin a nuestra relación de pareja. Esta ha sido una decisión difícil, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento”, compartió la también influencer.

Shantal Mayo nació el 15 de noviembre de 1990 en Hidalgo, con 34 años, su perfil ha sido relativamente discreto a lo largo de su relación con el futbolista. Su presencia en redes sociales creció luego de su matrimonio con el mediocampista, pero su vida siempre estuvo centrada en su familia.

En una entrevista con La Capitana, la en ese entonces todavía esposa de ‘HH’, compartió su idea sobre su papel dentro del hogar y la importancia de mantener en privado su vida personal.

“¿Qué hacen si sólo son esposas de futbolistas?’, hago muchas cosas como cualquier otra mujer, pero no puedo estar publicando todo lo que hago porque son cosas privadas, son cosas que no puedo dar a conocer”, refirió Shantal.

A lo largo de los años, la pareja mostró una relación estable y unida. En sus redes, su expareja compartía sus momentos familiares, especialmente de sus viajes y los partidos en los que acompañaba a su entonces esposo.

Hector Herrera al borde del divorcio en 2018

La relación de Shantal y Héctor se mantuvo relativamente privada, aunque en 2018 su matrimonio estuvo al borde del divorcio debido a una polémica fiesta organizada por jugadores de la Selección Mexicana antes del Mundial de Rusia.

Recientemente, se habló de la asistencia del exjugador del Atlético de Madrid a una reunión con mujeres que no eran parejas de los futbolistas. Al respecto, Shantal Mayo respondió a los medios: “Le dije que creía en él y él me respondió que no tenía nada que ocultar”.

Además de su papel como esposa y madre, también ha tenido participación en el modelaje, colaborando en 2024 con una revista de moda y estilo de vida. En Instagram supera los cien mil seguidores y su cuenta está verificada.

A pesar de las dificultades que conlleva la separación, ambos acordaron cumplir con su compromiso de priorizar el bienestar de sus hijos, David y Valentina, asegurando que seguirán unidos en su papel como padres.

